María del Monte fue ayer una de las protagonistas de la noche televisiva. La cantante acudió como invitado a 'El Show de Bertín', el programa de Osborne en Canal Sur. Esta entrevista prometía declaraciones jugosas tras el robo con violencia sufrido por ella y su mujer en su casa y orquestado, presuntamente por su sobrino Antonio Tejado.

Por eso, el presentador quiso agradecerle a la invitada la aceptación, pues sabía que para ella no era fácil conceder la entrevista en un momento complicado. "Tanto para ti como para mí. Es importante ver a los amigos, por eso he venido a verte, porque sé que no estabas muy allá", respondía ella.

"No, no estoy muy allá en mi vida", respondía Bertín entre risas. "Esto me ha enseñado a mí muchas cosas, sobre todo, que lo único importante en esta vida es la salud. Llevo dos meses malísimo como un perro", apuntó antes de centrarse en la artista.

María del Monte se abrió con el presentador desvelando que está acudiendo a terapia psicológica tras lo sucedido: "Tenemos una cultura un poco reacia a eso que dicen de pedir ayuda a los profesionales. Yo no escatimo".

"Yo creo que: 'Zapatero a tus zapatos'. Y hay personas que están ahí, que son profesionales. La ayuda hay que pedirla cuando uno la necesita. Me está sirviendo. Ya te daré el teléfono", bromeaba del Monte.

"No soy digna de pena, ni de lástima, ni de nada. Habrá mucha gente que esté mucho peor que nosotros", finalizó la cantante para acabar con una reflexión que se aplica ella misma: "No mires lo que no tienes, mira lo que tienes y verás cuánto te sobra".