En uno de los momentos más felices de su vida, Roberto Leal se ha convertido en imagen oficial de la firma de calzado deportivo, J'hayber, y ha presentado la nueva colección para esta primavera/verano 2024. Allí hemos podido hablar con él sobre todas las novedades de su vida y... ¡atención! porque ha resuelto todas las dudas sobre la polémica creada por los fichajes de la nueva edición de 'El Desafío'.

Precisamente, sobre la participación de Genoveva Casanova en su programa nos ha confesado que "no os puedo hablar primero, porque yo a Genoveva todavía no la conozco, y porque lo que te digo, tendrías que esperar a verla a ella en el programa, porque yo no soy nadie para hablaros de Genoveva ni de ningún compañero nuevo".

Parco en palabras, tampoco ha tenido palabras para definir a Victoria Federica, a la que "no conozco" y echaba balones fueras para evitar hacer cualquier comentario sobre ellas porque no ha tratado todavía: "Yo ahora mismo solamente os puedo hablar de 'El Desafío' de ahora y el siguiente ya tendremos tiempo".

Y eso hemos hecho, preguntarle por los participantes de ahora, como por ejemplo de Chenoa y su faceta como presentadora en 'Operación Triunfo': "Chenoa, que lo ha abordado, que creo que encima lo ha hecho desde las entrañas, porque ella ha vivido eso, sabe lo que es, y ha tenido una aceptación tal, también del cariño del público, porque al final siempre, cuando llega un presentador nuevo de Operación Triunfo, la gente está acostumbrada a la anterior, entonces más o menos siempre estás un poquito en el foco".

Deshaciéndose en elogios hablando de ella, nos confesaba que "a mí me enamoró Chenoa, que también ha sido concursante en el Desafío, tengo mucha amistad con ella, y fue allí, grabando el Desafío, cuando ya nos enteramos que iba a ser la presentadora. Entonces, nada, nada, ojalá Chenoa haga 20 ediciones".

Tras haber trabajado con ella, nos interesábamos si Ana Guerra le ha invitado a su boda con Víctor Elías y nos explicaba que "todavía no me han invitado, pero también te digo una cosa, no tiene por qué invitarme Ana Guerra. Si tuviera que invitar a Ana Guerra a todos los amigos conocidos que tiene...".

Eso sí, el presentador aseguraba que "lo único que le deseo es que sea súper feliz, la quiero muchísimo, me parece una de las grandísimas personas que me llevo de Operación Triunfo, y sé que le va a ir bien porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho, nos tenemos muchísimo cariño, con Nerea, con Roy, o sea, que tú imagínate que nos tuviésemos que invitar a cada uno de nosotros a todas las bodas, esto no se acabaría nunca, sería el ciclo sin fin. Nada, que lo pasemos bien y seguro que haga lo que haga, sea una boda más íntima o más numerosa, va a ser un disfrute seguro porque ella se lo merece".

Por último, Roberto nos hablaba de su lado más personal y nos comentaba que por ahora no tienen planes de ampliar la familia: "Me lo preguntáis siempre, yo ya he dicho que de momento, a no ser que eso sea, tú sabes, que me he pasado de frenada, nos hemos pasado de frenada. No, no, no, feliz con la familia tal como está".

Y es que el presentador tiene la creencia absoluta que "ahora es momento de disfrute, ya que tiene el niño tres años, que ya digamos, que casi va solo, mi niña, que ya te he dicho que es la profesora del niño" y por eso "ahora toca disfrutar mucho de esta etapa y de los abuelos también y de los yayos, porque al final, bueno, digamos que somos todos unos".