Bigote Arrocet ha vuelto a ser portada de una revista del corazón con una nueva exclusiva. En este entrevista, el cómico ha hablado de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, desvelando un supuesto episodio que vivió con María Teresa Campos: "Echó de su casa a su nieto".

"Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia", aseguró Arrocet, añadiendo que José María se enfadó con la veterana periodista: "Sabía que la culpa no era de ella".

Después de conocerse las nuevas declaraciones de Arrocet, la reacción de Carmen Borrego no se hizo esperar, siendo muy contundente tras ser preguntada por los medios de comunicación en la calle: “No voy a decir nada, me voy a defender en un juzgado. Se acabó, se acabó el tema.

"Os lo pido por favor que respetéis mínimamente a esta familia que lo único que ha hecho en su vida es trabajar de manera honrada. ¡Se acabó el tema!", añadió la comunicadora visiblemente molesta por la situación.

Cabe recordad que, este pasado martes, Carmen Borrego entró en 'TardeAR' para lanzar una fuerte advertencia antes estas declaraciones. "Quien conoce y ha conocido a mi madre, durante muchos años de su vida, sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado", empezó diciendo Borrego, muy enfadada por las declaraciones de exnovio de su madre: "¡Ya está bien de difamar!".

"No se puede destrozar a una familia, incluido a una persona que desgraciadamente está fallecida y no se puede defender", dijo muy enfadada Carmen Borrego y apuntaba directamente a Bigote: "Ese señor no es del clan Campos desde hace muchos años, no está en nuestras vidas y no tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir. Ya podría estar demandado, pero como no tiene domicilio no hay donde mandarle la demanda".