Durísimo varapalo para Arantxa del Sol. Después de los rumores de idilio entre su marido Juan Serrano -Finito de Córdoba- y Ana Herminia, y de las especulaciones que han surgido en las últimas semanas sobre el fin de su amistad con Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes', la modelo daba la cara este domingo en 'Conexión Honduras' y revelaba lo que había pasado con el hijo de Bárbara Rey.

"Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla o parásito. Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando. La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", confesaba muy afectada.

"No tuvo mayor importancia. Si hubiera sido una agresión yo estaría fuera del programa mucho antes" añadía antes de que Sandra Barneda explicase por qué la organización no había tomado medidas disciplinarias contra Arantxa: "La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido. En ese momento no había cámaras. Se valoró este episodio. Se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas y él dijo que no".

Sin embargo, una vez hecho público este episodio, Mediaset ha tomado una drástica decisión que afecta de lleno a la modelo y que ha anunciado a través de un escueto y duro comunicado. Y no es otra que concluir su relación con la mujer de Finito de Córdoba. "Tras conocer a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en 'Supervivientes. Conexión Honduras', el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality" ha afirmado la cadena.

Un inesperado golpe para Arantxa, a la que poco antes de desvelar en el plató de 'Supervivientes' su enfrentamiento con el hijo de Bárbara Rey veíamos con su marido, intentando recuperar el tiempo perdido tras los 50 días que ha estado en Honduras.