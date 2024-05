Carmen Borrego se enfrentó el pasado mes a una de las noches más complicadas de su vida al enterarse en directo durante la gala de 'Supervivientes' -en su primera toma de contacto tras abandonar el reality- de la demoledora exclusiva que su hijo José María Almoguera y su todavía nuera Paola Olmedo han dado a la revista 'Semana' arremetiendo brutalmente contra ella.

A su lado, como no podía ser de otra manera, su marido José Carlos Bernal, su hija Carmen Rosa Almoguera y su hermana Terelu Campos, encargada de contarle la inesperada y dolorosa traición de su hijo. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Alejandra Rubio en el plató de Mediaset para recibir a su tía y arroparla en estos durísimos momentos en los que la familia Campos ha demostrado ser una piña.

En lugar de recibir a Carmen, la influencer pasó la tarde con Carlo Costanzia en el piso que el hijo de Mar Flores tiene en un modesto barrio de la capital y, además de pasear a la mascota del actor, fue la encargada de ir a la farmacia a por algo que le hacía falta.

Completamente sobrepasada, Alejandra evitó pronunciarse sobre el duro 'aterrizaje' en la realidad de su tía y, aunque confirmó que su madre es un gran apoyo para Borrego y por eso ha sido ella quien le ha contado la entrevista que ha hecho José María -"sí, por supuesto" ha afirmado- no quiso pronunciarse sobre nada más de la última polémica que rodea a su familia: "No te voy a decir nada, por favor, ¿me podéis dejar tranquila? Tranquila, de verdad, os lo pido, dejadme ya, por favor".

Visiblemente agobiada, la colaboradora tampoco quiso decir nada sobre los rumores de que la separación de José María y Paola podría ser un montaje porque necesitan dinero. "No voy a decir nada más, ¿vale? Me lo has preguntado antes. Lo siento, de verdad. Adiós, chicos" ha asegurado, dejando claro que las cosas relacionadas con el hijo de Carmen se las preguntemos a él. "No voy a decir nada, que os lo contesten ellos. Me hacéis preguntas que yo no sé ni voy a decir nada. ¿Me puedes dejar tranquila un segundo?" ha zanjado.

El padre emite un nuevo comunicado

En uno de los peores momentos para la familia de Costanzia, Carlo padre emitió un comunicado con el que pretendía aclarar la situación en la que se encuentra. Mientras su primogénito, Carlo está en el ojo del huracán mediático en España por su relación con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, sus hijos Pietro y Rocco lo están en Italia tras su detención por un presunto intento de asesinato.

En este comunicado, arremetió de nuevo contra una conocida productora y sus trabajadores, además de asegurar que "es totalmente falso que los letrados mencionados han comunicado o dado informaciones a esta persona que se ha inventado entre otras cosas la traducción de un supuesto testigo italiano, que ni está en el procedimiento judicial, atribuyendo falsas responsabilidades a uno de mis hijos".

Unos hechos que calificó "de una gravedad absoluta que ya son objeto de acciones legales ante los juzgados italianos, por parte del colegio de abogados, y a la policía, contra los mencionados responsables cara a las interferencias sobre el procedimiento".

De esta manera, la expareja de Mar Flores niega por completo que los abogados que han tenido sus hijos se hayan comunicado con ningún programa de televisión y, mucho menos, que hayan dado informaciones a periodistas.