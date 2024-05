Ana Herminia Illas también fue una de las invitadas más destacadas de la última entrega de 'De Viernes'. La pareja de Ángel Cristo Jr. reapareció este pasado viernes en el programa de Telecinco para hablar de la expulsión disciplinaria del hijo de Bárbara Rey, sorprendiendo al ser muy tajante con su opinión sobre las polémicas palabras que pronunció: "Fue absolutamente machista".

"Si tu estas allí ya con el machaque y la que consideras tu amiga te da en el punto que más te duele, por un comentario desafortunado que no justifico que sé que se arrepiente y se va a arrepentir toda la vida'', aseguró Illas al respecto de ese discurso de Cristo.

La empresaria también aseguró que no estar de acuerdo con esta polémica intervención: "No lo justifico, él sabe que se equivocó, se va a arrepentir porque ahí nos mete en la cesta a todas, tiene dos hijas y me tiene a mi’’.

"Justificarlo no lo puedo justificar, entenderlo sí lo puedo entender. Ángel tiene un trauma porque firmo un convenio hace cuatro años que no debió firmar nunca, que él no leyó, él se confía y otra persona le empuja a que lo firme y lo firma", finalizó Ana Herminia Illas.