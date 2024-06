Han pasado poco más de seis meses desde que 'Cuéntame cómo pasó' dijese adiós para siempre con su temporada final. Ahora, la pareja protagonista formada por Ana Duato e Imanol Arias vuelve a estar de actualidad por el juicio del caso Nummaria, que les acusa de defraudar Hacienda.

En este contexto, 'Espejo Público' ha querido aprovechar la conexión con María Galiana, que se encontraba promocionando su nueva obra teatral 'La reina de la belleza' para preguntarle a la actriz por el asunto.

"¡Ay mis niños!", bromeaba Galiana al ver la imagen de los actores, que durante 20 años fueron hija y yerno en la ficción de TVE.

"No me cuesta verlos. Yo creo que hay demasiada publicidad, sobre todo en esta época siempre. Todos los años, y mira que son 8 años los que llevan con esta situación, pero siempre a partir de que se abre el plazo para pagar a Hacienda sacan a relucir a esta pareja porque son famosos", comenzó reflexionando la intérprete.

"[Tuvieron] la mala suerte de dar con esa especie de despacho tremendo de una persona que, por lo visto, había sido inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos y se fiaron de él. Cosas absolutamente absurdas", aclaró defendiendo a sus compañeros de profesión.

Por último, la actriz ha desvelado que no tiene tanta relación con ellos tras el final de 'Cuéntame': "Ahora no. El año pasado estuvimos todo el verano con un calor espantoso grabando la última temporada de Cuéntame. Con Ana he tenido contacto no hace mucho porque me felicita para mi cumpleaños. E Imanol, que también me felicitó, me dijo que se iba a Argentina. Pero nada más".