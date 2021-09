Jaque mate. Mejor serie dramática, mejor miniserie, mejor actriz, mejor actor, mejor guión... y así hasta 44 galardones que se llevaron las series de Netflix durante la noche de los Emmy. Es un récord de estatuillas que no se superaba desde el año 1974, en el que fue la CBS la que acaparó el mismo número de premios. No hay duda alguna de que 'Gambito de Dama' y 'The Crown' se alzaron como las grandes triunfadoras de esta edición y se trataron de unos premios más que merecidos. Aunque la pregunta que me surgió tras conocer el dato fue ¿está haciendo Netflix mejores series que sus competidoras? Últimamente las noticias que llegaban desde esta plataforma parecían ser solo de cancelaciones, así como de estrenos y fichajes fallidos. Pero es que su volumen de estrenos es tan abultado que da más la sensación de que se hacen series como churros y se prima más la cantidad que la calidad. Pero, el palmarés de los Emmy ha dejado claro que, entre tan elevado número de títulos, se encuentran verdaderas joyitas.

Desde que se acabó 'Juego de Tronos', HBO cogió carrerilla y parecía que era de sus series de las que se hablaba, logrando prolongar su éxito mediante la fórmula de dosificar sus episodios. Mientras que en Netflix sus estrenos de la semana quedaban olvidados a los pocos días, una vez superado el impacto inicial. El triunfo de 'Gambito de dama' fue una excepción, manteniéndose como una de las más vistas de la plataforma durante meses. Los datos de audiencia de los gigantes del streaming son uno de los secretos mejor guardados. Pero llama la atención que en el mismo mes en el que se estrenó la serie protagonizada por Anna Taylor Joy, en Twitch las audiencias se dispararon en las cuentas de los grandes maestros del ajedrez que se habían pasado a eso de la emisión de contenidos en directo. La ficción, dedicada a recrear los primeros años de la ajedrecista Beth Harmon para abrirse paso hasta la cima en un mundo de hombres, fue uno de los acontecimientos televisivos de finales del año pasado, despertando pasiones hace tiempo olvidadas por los tableros cuadriculados e interés por las jugadas más legendarias. El boca a boca y el aplauso de la crítica la elevó a la cumbre y todo hacía prever que sería una de las grandes candidatas para los Emmy.

Su gran rival era 'Mare of Easttown', de la competencia. Una trama policiaca en la América profunda arropada por una gran interpretación de Kate Winslett. A nadie le hubiera extrañado tampoco que se hubiera llevado el premio a la mejor serie limitada. Este galardón se ha convertido es una de las categorías más interesantes y en la que se pueden encontrar algunos de los títulos más interesantes. En los últimos años parecía que HBO se había abonado a él. Éste año no ha sido así, al arrebatarle el premio la ajedrecista.. Al menos, Winslett sí que ha podido llevarse la estatuilla a la mejor actriz en esa categoría, ya que gran parte de lo que ha sido esta gran serie de HBO se debe a su interpretación.

Era toda una jugosa tentación que los productores de 'Gambito de dama' trataran de hacer una segunda temporada, aprovechando el boom. Scott Frank, creador de la serie, lo ha dejado muy claro esta misma semana al descartar tajantemente esta idea: "Contamos lo que queríamos contar". Así que, por el momento, ya podemos despedirnos de una continuación. ¿Quién sabe si en un futuro no encuentre otra historia que llevar a la pantalla con los mismos personajes? Una de cal y otra de arena. Porque Kate Winslett sí que ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que podamos contar con una segunda parte de 'Mare of Easttown'. En este caso, la historia de 'Big Little Lies' parece repetirse.

Pero con tanto fijarnos en las miniseries, parecía que nos habíamos olvidado de las más veteranas y que entre ellas se encuentra 'The Crown' con cuatro temporadas a sus espaldas. Prácticamente todo el reparto principal de la exquisita biografía que está llevando a la pequeña pantalla Peter Morgan han salido premiados. Hasta Gillian Anderson haciendo de Margareth Thatcher. He echado en falta algún premio para Emma Corrin como Lady Di que, como la princesa trágicamente desaparecida, ha robado el protagonismo a todo el resto de la familia real británica en esta última entrega. Además, el reparto cambiará al completo para la quinta temporada y a ella ya no la volveremos a ver. La brillantez de sus guiones y gran reparto han erigido a 'The Crown' como una de las mejores series de la plataforma y de todo el panorama televisivo.

Y eso que a Netflix le han salido en los últimos años nuevos competidores. Tras esta gala de los Emmy, Apple ha debutado en esto de acaparar premios con el triunfo de 'Ted Lasso' en la categoría de comedia. Otra plataforma que aspiraba a entrar entre los triunfadores de la noche era Disney con 'Wandavision' y 'The Mandalorian'. Pero ya sabemos que el mundo de los premios siempre mira por encima del hombro a todo lo que huela a Marvel o a Star Wars, salvo para las categorías de efectos especiales. Así que su olvido ha sido previsible. Un último apunte para el fracaso de 'El cuento de la criada', precisamente en un año en el que los premios a las mejores actrices han despertado más interés que las de los intérpretes masculino. La cuarta entrega de la serie no ha conseguido ninguno de los 21 premios a los que aspiraba, por lo que no cabe duda de que verdaderamente fue una de las grandes derrotadas de la noche.