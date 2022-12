Llega el 2023, y el ritmo de estrenos no disminuye en Netflix. La plataforma propone comenzar el nuevo año entre el espectacular robo (y estructura narrativa) de 'Caleidoscopio', el misterio de 'La chica de nieve', la acción 'non-stop' de 'Sky rojo', los asesinatos de 'Los crímenes de la academia' y la comedia de 'Aquellos maravillosos 90', secuela de 'Aquellos maravillosos 70'.

'Caleidoscopio'

Día 1. Serie

Netflix se inspira en la historia real de la desaparición de 70.000 millones de dólares en bonos en el centro de Manhattan durante el huracán 'Sandy' para dar forma a esta serie con una estructura particular: opta por un estilo narrativo no lineal y los episodios se pueden ver en cualquier orden. El reparto está encabezado por Giancarlo Esposito ('Breaking bad', 'Better call Saul') y también figuran Paz Vega y Rufus Sewell.

'La vida mentirosa de los adultos'

Día 4. Serie

Tras la interesante 'La amiga estupenda' de HBO, nueva adaptación de una de las obras de la autora Elena Ferrante, también realizada en su país natal, Italia. Está ambientada nuevamente en Nápoles, pero ahora en una época más próxima, en la década de 1990. Sigue la transición de la infancia a la adolescencia de Giovanna, una niña de un hogar burgués que, a los 12 años, escucha decir a su padre que es fea y que se parece a su tía Vittoria, una mujer a la que el matrimonio odia. La joven se obsesionará con esa mujer, a quien ha visto un par de veces en su vida.

'Cowboy de Copenhague'

Día 5. Serie

Nicolas Winding Refn, el director danés de 'Drive' y de la serie 'Demasiado viejo para morir joven', recorre el siniestro paisaje criminal de Copenhague a través de una enigmática joven, Miu (Angela Bundalovic), con poderes sobrenaturales. Mientras busca ejecutar su venganza contra todos aquellos que le hicieron daño, se topa con su archienemiga, Rakel, durante seis episodios de lo más oscuros y bañados de neón.

'Los crímenes de la academia'

Día 6. Película

Christian Bale se sumerge en la investigación de un asesinato a mediados del siglo XIX en esta traslación a la pantalla de la novela homónima de Louis Bayard que hace Scott Cooper ('Crazy heart). El crimen se produce en la academia militar de West Point, en 1830, y tiene un componente tétrico: el corazón de la víctima ha sido extraído con exquisita precisión. Frustrado por el código de silencio que impera en el centro, el investigador encargado del caso se vale de la ayuda de un excéntrico cadete que desprecia la disciplina castrense y siente cierta inclinación por la poesía, un joven llamado Edgar Allan Poe (Harry Melling). Cuenta también con Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg y Robert Duvall.

'Sky rojo'

Día 13. Serie. Temporada 3 (última)

Últimos ocho episodios de la serie creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina ('La casa de papel'). Después de escapar con cuatro millones de euros de su proxeneta, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) comienzan a ilusionarse con la posibilidad de una vida nueva, en un pueblo pesquero y remoto. Lejos de Romeo (Asier Etxeandia) y de la necesidad de venganza de Moisés (Miguel Ángel Silvestre). Pero pronto descubrirán que su pasado llama de nuevo a la puerta. Se incorporan Tiago Correa y Catalina Sopelana y el cantante Rauw Alejandro hace una colaboración especial.

'Aquellos maravillosos 90'

Serie. Día 19

Secuela de 'Aquellos maravillosos 70' (la serie que lanzó a la fama a actores como Mila Kunis y Ashton Kutcher), pero ambientada en 1995 y protagonizada por Leia Forman (Callie Haverda), hija de Eric y Donna, dos de los personajes principales de la serie original. Durante las vacaciones en casa de sus abuelos en Point Place, la chica hace buenas migas con una nueva generación de jóvenes, siempre bajo la atenta vigilancia de Kitty (Debra Jo Rupp) y la severa mirada de Red (Kurtwood Smith).

'La chica de nieve'

Día 27. Serie

Adaptación del 'best-seller' de Javier Castillo, en forma de 'thriller' de seis episodios. Una periodista en prácticas (Milena Smit) se obsesiona con el caso de la desaparición de una niña de 5 años, Amaya Martín, en la cabalgata de Reyes de Málaga de 2010. La reportera comenzará una investigación paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán) que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar. En la intensa investigación contará con la ayuda de un colega periodista (José Coronado).

Más películas

'Ruido'

Día 11. Natalia Beristáin dirige este filme mexicano sobre una madre que está buscando a Ger, su hija. Durante su búsqueda se topará con las historias similares de otras muchas mujeres.

'Perro perdido'

Día 13. Cuando su perro se pierde, un joven y sus padres emprenden una increíble aventura para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.

'Alkhallat+'

Día 19. Película saudí compuesta de cuatro historias que exploran diversos tipos de engaño.

'Jung_e'

Día 20. 'Thriller' surcoreano de ciencia ficción, en el que los humanos han escapado de la Tierra, que ha sido devastada por el cambio climático. En un laboratorio de IA, una investigadora trata de poner fin a la guerra civil clonando el cerebro de una heroica soldado.

'Misión Majnu'

Día 20. En la década de los 70, un espía indio acepta una peligrosa misión para destapar un programa de armas nucleares secreto.

'La gente como vosotros'

Día 27. Kenya Barris, creadora de 'Black-ish', dirige y coescribe esta comedia que disecciona con ironía las relaciones románticas en la actualidad. Jonah Hill ('Supersalidos', 'El lobo de Wall Street') es coguionista, productor y protagonista junto a Julia Louis-Dreyfuss, Eddie Murphy, Lauren London, Nia Long y David Duchovny.

Más series

'Mirada indiscreta'

Día 1. Una 'hacker' voyerista se ve arrastrada a una peligrosa investigación cuando su vecina prostituta se va el fin de semana.

'Ataque a los titanes'

Día 1. Tercera temporada (parte 2) y cuarta (parte 1). Manga sobre un joven que se enfrenta a los titanes gigantes que amenazan con destruir la raza humana.

'Monster'

Día 1. Anime. Un brillante neurocirujano japonés intenta resolver una serie de asesinatos relacionados con un paciente.

'La dama de los muertos'

Día 5. Una historia sobre hasta dónde es capaz de llegar una mujer apasionada con tal de vengar la muerte de su marido.

'Ginny y Georgia'

Día 5. Temporada 2. Ahora que sabe que Kenny, su padrastro, no murió por causas naturales, Ginny debe lidiar con su tristeza y con el hecho de que Georgia lo mató para protegerla. Por su parte, Georgia preferiría olvidarse del pasado porque tiene una boda entre manos.

'El tranvía'

Día 9. 'Thriller' coreano. Una tragedia repentina expone al público la vida privada de la esposa de un político.

'Sexify'

Día 11. Temporada 2. Una joven sin experiencia sexual y sus amigas deben explorar el abrumador mundo de las relaciones íntimas para crear una aplicación de sexo y ganar un concurso.

'Makanai: la cocinera de las Maiko'

Día 12. Hirokazu Koreeda está detrás de esta serie de acción real que adapta el cómic original de Aiko Koyama ‘Maiko-san chi no Makanai-san’. A sus 16 años, Kiyo, se convierte en ‘makanai’ (cocinera) en una casa de Kioto donde residen varias ‘maikos’ (aprendices de geishas).

'Vikingos: Valhalla'

Día 12. Temporada 2. Ambientada a principios del siglo XI, narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos de la historia: desde el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) y su apasionada y resuelta hermana, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), hasta el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). La segunda temporada muestra a los héroes poco después de la trágica caída de Kattegat, acontecimiento que ha destruido sus sueños y cambiado su destino. De pronto, son fugitivos en Escandinavia y tienen que poner a prueba su ambición y su valor más allá de los fiordos de Kattegat.

'Justicia bajo fuego'

Día 13. Tras un incendio mortal en el cine, unos padres devastados lidian por la pérdida de sus hijos mientras luchan para que se haga justicia. Basada en hechos reales.

'Junji Maniac: relatos japoneses de lo macabro'

Día 19. Manga que adapta 20 historias de terror del rey del género, Junji Ito, con la locura como eje. Entre ellas, ‘Los globos de la horca’, ‘Fotografías’ (de la saga ‘Tomie’), ‘La habitación de paredes cuádruples’ y ‘El intruso’.

'Las combatientes'

Día 19. Miniserie francesa. Francia, 1914. Mientras las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro mujeres lidian con las terribles consecuencias de la guerra en su hogar.

'Presidente por accidente'

Día 20. Comedia creada por Jean-Pascal Zadi y François Uzan. El primero ejerce también como director y protagonista, un educador idealista que, sin comerlo ni beberlo, acaba siendo candidato a la presidencia de Francia.

'Sahmaran'

Día 20. Una joven viaja a la ciudad turca de Adana para dar una conferencia. Será la oportunidad perfecta para enfrentarse a un abuelo que apenas conoce, pero se verá inmersa en una leyenda.

'Fauda'

Día 20. Temporada 4. Un agente israelí vuelve a la acción para dar caza a un combatiente palestino al que daba por muerto.

'Contra las cuerdas'

Día 25. Al salir de prisión, Ángela intenta recuperar el respeto de su hija. Como la chica es aficionada a la lucha libre, crea un personaje misterioso para subirse al cuadrilátero.

'Agencia Lockwood'

Día 27. En un mundo plagado por fantasmas, hay corporaciones gigantescas que tienen en nómina a adolescentes con poderes psíquicos para combatir las amenazas sobrenaturales. Solo hay una empresa que funciona sin supervisión adulta: la Agencia Lockwood, integrada por Anthony Lockwood, un joven y rebelde emprendedor abrumado por un pasado enigmático; su genial aunque excéntrico compañero George; y la incorporación más reciente, Lucy, una chica dotada de poderes extraordinarios.

Documentales, concursos y 'realities'

'¡Soy mayor!'

Día 1. Temporada 2. 'Reality' en el que las cámaras siguen a niños japoneses que se enfrentan solos a sus primeros recados fuera de casa.

'Maddoff: el monstruo de Wall Street'

Día 4. Docuserie de cuatro episodios sobre el esquema Ponzi del corredor de bolsa Bernie Madoff, por el que estafó 64 000 millones de dólares. Fue el mayor fraude de esas características en la historia y destrozó la vida de incontables inversores independientes que confiaron en el reputado estadista de Wall Street.

'Cocina a presión'

Día 6. Concurso de cocina en el que participan 11 chefs.

'El mochilero del hacha'

Día 10. Película documental centrada en la historia real de Caleb 'Kai' McGillivary, un nómada sin hogar que salvó a una mujer de un brutal ataque y, de la noche a la mañana, se convirtió en una celebridad. Tenía una legión de fans y los productores de 'realities' se peleaban por él, hasta que pasó de héroe a villano por un asesinato.

'Break point'

Día 13. Docuserie de 10 episodios que sigue a un grupo selecto de tenistas de primer nivel dentro y fuera de la pista mientras compiten por todo el mundo en varios Grand Slam y torneos agotadores. Ahora que varias leyendas del tenis se acercan al ocaso de su carrera, la nueva generación tiene la ocasión de reclamar su protagonismo.

'Pamela Anderson. Una historia de amor'

Día 31. Retrato de una de las rubias explosivas más famosas del mundo que narra su trayectoria vital y profesional: desde su vida en el pueblo hasta convertirse en un símbolo sexual internacional, protagonista de 'Los vigilantes de la playa', activista y madre devota.