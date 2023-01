En febrero, el mes de San Valentín, la mayoría de los estrenos de series de las plataformas no están para muchos romances, excepto la española 'Todas las veces que nos enamoramos', de Netflix. La protagonista de 'Cardo', por ejemplo, está más preocupada por redimirse, y el de 'Por un mañana mejor', por vender pisos ¡en la Luna! Sí que hay mucho espacio para el 'thriller', con lo nuevo de 'You', 'La chica invisible', 'El consultor' y la segunda temporada de 'Operación Marea Negra'. El humor negro lo ponen 'Stonehouse', inspirada en un caso real, y 'Pobre diablo', una producción de animación de Joaquín Reyes para HBO Max.

1. 'You'

Día 9. Netflix. Temporada 4

El obsesivo Joe (Penn Badgley) vuelve a la carga, ahora con una nueva vida e identidad en Londres, donde comienza a trabajar como profesor universitario. Mientras intenta resistirse a caer en la tentación de otro acoso, es testigo de una ola de crímenes en el círculo más selecto de la ciudad y él mismo se siente observado. Tati Gabrielle repite en esta temporada como Marienne y se suman actores como Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman y Ed Speleers. Netflix divide los 10 episodios en dos entregas: los cinco primeros llegan el 9 de febrero y los cinco últimos, el 9 de marzo.

2. 'Cardo'

Día 12. Atresplayer Premium. Temporada 2

La serie creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda sorprendió por su crudeza y por la forma de abordar, con un realismo que te removía, el vacío existencial de una treintañera. Se llevó el Ondas y la revista estadounidense 'Variety' la escogió como una de las mejores series de 2021. La perdida María (Rujas) vuelve con un salto temporal de tres años después de haber pasado por la cárcel por culpa del accidente que tanto la atormentó durante la primera temporada. Llega dispuesta a redimirse y a tomar el buen camino que la aleje de la vida de excesos a la que había sucumbido. Pero no le resultará fácil. Ni lidiar con la culpa.

3. 'Todas las veces que nos enamoramos'

Día 14. Netflix

Carlos Montero, el creador de 'Élite' y 'El desorden que dejas', propone aquí una historia sobre el amor y las amistades que se forjan en la etapa universitaria. Los protagonistas son unos estudiantes de cine que comparten piso, algo parecido a lo que vivió él cuando fue compañero de Mateo Gil (uno de los directores de la serie) y Alejandro Amenábar (al que citan constantemente por 'Tesis'). En septiembre de 2003, Irene (Georgina Amorós) llega a Madrid para estudiar dirección de cine, donde conoce a Julio (Franco Masini), con el que vivirá una historia plagada de encuentros y desencuentros.

'La chica invisivble'

Día 15. Disney+

Después de 'La última', la plataforma vuelve a apostar por una serie española. Para ello ha confiado en Blue Jeans, un escritor muy seguido entre los jóvenes, y adapta la primera novela de la trilogía 'La chica invisible', pero dotándola de un tono más oscuro. Un padre (Daniel Grao) y su hija (Zoe Stein) se ven envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente durante las fiestas de verano de Cárdena, un pintoresco pueblo ficticio de Andalucía. Todos los vecinos serán sospechosos.

5. 'Por un mañana mejor'

Día 17. Apple+

Billy Crudup produce y protagoniza esta serie ambientada en un mundo retrofuturista, con una estética sesentera pero plagada de robots y novedades tecnológicas, en la que interpreta al vendedor estrella de una empresa que ofrece casas en la Luna. Su ambición y fe inquebrantable en un mañana más brillante inspira a sus compañeros de trabajo e insufla vida en sus desesperados clientes. Pero no todo es oro lo que reluce. El reparto lo completan Haneefah Wood, Alison Pill, Nicholas Podany, Dewshane Williams, Hank Azaria, Matthew Maher y Jacki Weaver.

6 'Stonehouse'

Día 21. Filmin

Ya sabemos que en la política hemos visto situaciones de lo más rocambolescas. Una de ellas es la que plantea esta comedia negra británica basada en hechos reales, concretamente en el corrupto parlamentario británico John Stonehouse, que en 1974 fingió su propia muerte. Escrita por John Preston, el periodista que estuvo detrás de 'A Very English Escandal', cuenta para el papel principal del matrimonio Stonehouse con dos actores que están casados en la vida real: Matthew MacFayden ('Sucession') y Keeley Hawes ('Los Durrell', 'Bodyguard').

7. 'Fleishman está en apuros'

Día 22. Disney+

Adaptación del 'best-seller' de Taffy Brodesser-Akner, la miniserie sigue las tribulaciones del señor Fleishman del título, un médico que está disfrutando de una nueva soltería después de divorciarse de su esposa. Pero cuando esta desaparece misteriosamente y le deja al cargo de sus hijos, la alegre rutina de citas que ha descubierto el reciente dandi gracias a las aplicaciones para ligar se va al traste. Jesse Eisenberg ('La red social') y Claire Danes ('Homeland') interpretan al matrimonio protagonista.

8. 'El consultor'

Día 24. Amazon Prime Video

El oscarizado actor alemán Christoph Waltz es todo un experto en meterse en la piel de villano, como ya demostró en películas como 'Malditos bastardos', 'Big eyes' y 'Agua para elefantes'. Lo vuelve a dejar claro en esta serie en la que ejerce de productor y protagonista. Basada en la novela homónima de Bentley Little, interpreta a un retorcido consultor contratado por una empresa de 'apps' de videojuegos para mejorar los resultados de la compañía. Pero sus métodos para motivar a los empleados son de lo más siniestros.

Otros regresos y estrenos

ALÉGRAME EL DÍA. Día 2. Netflix. Serie de animación japonesa creada por el autor de mangas Yasuo Ohtagaki ('Moonlight Mile', 'Mobile Suit Gundam Thunderbolt'). Los humanos y una misteriosa forma de vida se enfrentan en un planeta helado.

FREERIDGE. Día 2. Netflix. 'Spin-off' de la serie 'On my block'. Es una comedia sobre el paso a la vida adulta protagonizada por dos hermanas rivales, Gloria e Inés, y sus amigos Demi y Cameron, que han desencadenado una maldición mortal que los pone en aprietos.

CLASE. Día 3. Netflix. La versión india de la española 'Élite'. Tres estudiantes de un barrio pobre empiezan a estudiar en un exclusivo instituto de Delhi. Un asesinato sacudirá sus vidas.

CLASH OF FUTURES. Día 3. Filmin. Coproducción europea ambientada en los años 20 y 30. Da a conocer las vidas de 13 personas a través de sus diarios personales, cartas y memorias. Entre ellos están el comunista Hans Beimler, la estrella del cine mudo Pola Negri, el posterior comandante de Auschwitz Rudolf Höß y la anarquista francesa May Picqueray.

SOSPECHOSO. Día 3. Movistar Plus+. 'Thriller' de los productores de ‘Line of Duty’ que adapta la novela de Michael Robotham. Aidan Turner ('Poldark') interpreta a un brillante psicólogo que se convierte en el principal sospechoso del asesinato que investiga junto a la policía.

UN LUGAR EN EL CIELO. Día 3. Apple+. Adaptación de la novela homónima de Ann Napolitano. Edward Adler (Colin O'Brien), un niño de 12 años, se convierte en el único superviviente de un devastador accidente aéreo en el que pierde a toda su familia. Cuando el pequeño y otras personas alrededor del mundo se ven afectadas por la tragedia, tratan de dar sentido a la vida después del accidente trabando amistades, conexiones y romances inesperados. Cuenta también con Connie Britton ('The White Lotus') y Taylor Schilling ('Orange is the New Black').

THE EQUALIZER. Día 7. Calle 13. Temporada 3

BOLSA DE VALORES. Día 8. Netflix. Dos mujeres se proponen conquistar el despiadado mercado bursátil del Kuwait de los años 80. Inspirada en hechos reales.

MI PADRE, EL CAZARECOMPENSAS INTERGALÁCTICO. Día 9. Netflix. Animación. Lisa y Sean, unos hermanos muy unidos, se cuelan en el último viaje de trabajo de su padre para estar con él y pasarlo bien juntos. Pero se llevan una gran sorpresa al descubrir que su progenitor es el cazarrecompensas más duro de la galaxia.

OPERACIÓN MAREA NEGRA. Día 10. Amazon Prime Video. Temporada 2. Jorge López ('Élite') sustituye a Álex González en el papel de Nando, el joven boxeador que capitaneó el primer narcosubmarino que cruzó el Atlántico, desde Sudamérica a Galicia. Los nuevos episodios se ambientan dos años después de su detención, con el protagonista en la cárcel. Entre los fichajes están Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Chaves, Patricia Vico, Belén López, Miguel de Lira y Pepe Rapazote, que se unen a Nerea Barros, Leandro Firmino, Carls Francino, Miquel Insua, Xosé Barato y Luis Zahera.

EL AMOR DA MUCHA GUERRA. Día 10. Netflix. Comedia romántica coreana. Una abogada que odia perder contra los hombres y un actor famoso que desconfía de las mujeres tienen que fingir que están juntos.

KUNG FU. Día 10. TNT. Temporada 3. Nicky empieza un nuevo trabajo como profesora de artes marciales que la mantiene ocupada, pero la tranquilidad no dura para siempre. A una nueva ola de crímenes en el vecindario se le une la aparición de un nuevo vigilante y el regreso inesperado de un antiguo personaje.

CURSO INTENSIVO DE AMOR. Día 11. Netflix. Serie coreana en la que una madre se enfrenta al competitivo mundo de la educación privada cuando su hija intenta apuntarse a la clase de un célebre profesor de Matemáticas.

SOUTH PARK. Día 11. Comedy Central. Temporada 26.

THE WALL: THE ORCHARD. Día 13. Cosmo. Temporada 3. La sargento Céline Trudeau vuelve a su pueblo natal para tratar de desentrañar un crimen que lleva tres décadas atormentándola.

THE CURSE. Día 14. Filmin. Comedia criminal ambientada en el Londres de principios de los 80. Una pandilla de delincuentes de poca monta se ven envueltos en el robo de oro más grande de la historia.

RED ROSE. Día 15. Netflix. Una siniestra 'app' descargada por unos jóvenes les chantajea para que hagan lo que les ordena. Si no obedecen, los amenaza con un reguero de muertes.

LA LEY DE LIDIA POËT. Día 15. Netflix. Serie de época italiana, ambientada a finales del siglo XIX. Narra la historia de la primera mujer abogada en Italia, cuando las féminas todavía no eran bien vistas como letradas. La protagonista también resuelve asesinatos.

LA PRIMERA VEZ. Día 15. Netflix. En la Colombia de los años 70, una misteriosa adolescente llega a un colegio en el que solo había chicos.

HORARIO ESTELAR. Día 15. Disney+. Serie mexicana protagonizada por el español Óscar Jaenada. El periodista más famoso de México utiliza sus propios métodos para ocultar la verdad del crimen que cometió.

LA FAMILIA UPSHAW. Día 16. Netflix. Temporada 3. Las peripecias de la familia Upshaw, encabezada por Bernie (Mike Epps), un mecánico negro de clase trabajadora de Indianápolis.

EL REY. Día 16. AMC+. 'Thriller' carcelario italiano ambientado en San Michele, prisión fronteriza en la que el director Bruno Testori (Luca Zingaretti, ‘El comisario Montalbano’) aplica su personal idea de la justicia: dentro de esos muros las leyes del Estado dejan de existir y él es la ley.

AGRETTSUKO. Día 16. Netflix. Temporada 5 (última). Animación. Haida deja el trabajo, lo echan de su apartamento —propiedad de sus padres— y se va a vivir a un cibercafé.

STAR TREK: PICARD. Día 17. Amazon Prime Video. Vadic (Amanda Plummer), la misteriosa capitana alienígena de la nave de guerra 'Shrike', ha fijado su objetivo en Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) y sus viejos compañeros de tripulación de su tiempo en la 'Enterprise'. CARNIVAL ROW. Día 17. Amazon Prime Video. Temporada 2 (última). El exinspector Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) investigao una serie de espantosos asesinatos que avivan la tensión social. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) y el Cuervo Negro planean vengarse de la injusta opresión infligida por los líderes humanos de Burgo.

POBRE DIABLO. Día 17. HBO Max. Serie de animación para adultos de ocho episodios de 20 minutos creada y escrita por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Stan, es un chaval normal y corriente salvo por el hecho de que es el Anticristo. Además, acaba de cumplir 665 meses. Queda un mes para que se cumpla la profecía y tenga que cumplir con su destino: sumir a la humanidad en el horror y el caos, y traer el armagedón. Pero El tiene más interés en cantar y bailar en un musical de Broadway.

DIVISIÓN PALERMO. Día 17. Netflix. Comedia sobre una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Mientras todos intentan entender qué función cumple, sus agentes se enfrentan sin quererlo con una extraña banda criminal.

ATRACADORES: LA SERIE. Día 17. Netflix. Para proteger a su familia de un narco, un ladrón y su banda se ven inmersos en una guerra territorial.

LA CHICA Y EL COSMONAUTA. Día 17. Netflix. El regreso de un cosmonauta que llevaba 30 años desaparecido reaviva un viejo amor.

MARC MÁRQUEZ: ALL IN. Día 20. Amazon Prime Video. Docuserie sobre el piloto de motos catalán.

TRÍADA. Día 22. Netflix. Telenovela mexicana protagonizada por una policía que descubre que tiene dos hermanas idénticas. Se propone destapar la verdad sobre su pasado.

OUTER BANKS. Día 23. Netflix. Temporada 3. Tras perder el oro y huir de los Outer Banks, los Pogues recalan en la orilla de una isla desierta que a primera vista parece un hogar idílico. Pero las cosas no tardan en torcerse para John B., Sarah, Kiara, Pope, J. J. y Cleo.

LAS BRUJAS DE MAYFAIR, DE ANNE RICE. Dia 23. AMC+. Basada en la trilogía superventas de Anne Rice, sigue Rowan Mayfair, una joven e intuitiva neurocirujana (Alexandra Daddario, ‘The White Lotus’) que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su clan durante generaciones.

LIAISON. Día 24. Apple+. 'Thriller' de seis episodios protagonizado por Vincent Cassel ('Cisne negro') y Eva Green ('Penny Dreadful'), la primera serie original de Apple en francés e inglés. Las tramas de espionaje y las intrigas políticas se entrelazan con una historia de amor y pasiones.

EUGENE LEVY, EL ANTIVIAJERO. Día 24. Docuserie de viajes presentada y producida por el cómico ganador del premio Emmy Eugene Levy ('Schitt's Creek').

THE BLACKLIST. Día 27. Movistar Plus+. Temporada 10. Wujing, uno de los primeros y más escurridizos criminales que ayudó a capturar Reddington (James Spader), conoce la verdad y se propone dar con él para liquidarlo. Cuenta con una nueva lista negra de criminales que estarán encantados de colaborar con él para acabar con el hombre que los metió entre rejas.

WE ARE LADY PARTS. Día 28. Filmin. Sigue a una banda de punk londinense compuesta por un grupo de adolescentes musulmanas, llamada Lady Parts, en busca de una guitarrista que rompa moldes.