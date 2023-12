Abuelos de Plasencia que suman 183 años de dedicación a los demás

Entre los dos suman 183 años y la mayoría los han dedicado a asociaciones, ella, a la de viudas, en la que lleva 40 años y él, a la vecinal de Miralvalle, que preside desde el año 2000, y después a la Federación Placentina de Asociaciones de Vecinos. María Asunción García Calvo y Agustín Benavente Mateos son la Abuela y Abuelo Mayorga de este año.

El reconocimiento se lo ha otorgado el Ayuntamiento de Plasencia, después de que las asociaciones a las que pertenecen les propusieran, destacando en ambos su compromiso y dedicación por los demás.

El ayuntamiento les ha puesto como «ejemplo de vida, de ayuda» y ha subrayado que este acto, que organiza la concejalía de Mayte Díaz, quiere «reivindicar el papel de los mayores en la sociedad» porque «su experiencia aporta un valor añadido».

A la entrega, celebrada en el salón de plenos municipal, han asistido miembros de las asociaciones de viudas, de Miralvalle, Fepave, de otros colectivos y personas a título particular, además de miembros de la corporación municipal, PP, PSOE y Unidas Podemos. Ha estado amenizado por el grupo Da Capo y, sobre todo, ha sido emotiva.

Precisamente, Agustín Benavente no ha podido evitar emocionarse. Nacido en 1939, ha recordado que, desde 1980, está dedicado «altruistamente» a colectivos empresariales, parroquiales y vecinales. Ha mostrado su orgullo por el reconocimiento y, de cara al futuro, ha sido claro: «Mientras Dios me dé salud voy a seguir porque no sé hacer otra cosa y además, no hay relevo».

Le ha dedicado el premio a toda su familia, en especial a su mujer, y «a todas las personas mayores de Plasencia».

Asunción García, a sus 99 años, ha delegado los agradecimientos en su hijo Paco, pero ha recordado que ha trabajado «desde los 12 a los 90 años».

Tenía una barbería en el entorno de San Pedro y allí, «he hecho manicuras, pedicuras, de barbera...» A la asociación de viudas llegó hace 40 años y sigue muy activa. «Como bien y voy a todos los sitios», afirma.