El Madrid Master 2019 fue un punto de inflexión para esta moralejana. Desde entonces, no ha dejado de sumar alegrías hasta convertirse en una realidad mundial del pádel, logrando casi una veintena de entorchados. Actualmente número 3 del Ranking WPT.

¿Cómo fueron sus inicios en el pádel? ¿Cuándo agarró una pala por primera vez?

Recuerdo que cogí la primera pala de pádel hace ahora nueve años, cuando yo tenía todavía 17. Yo he jugado al tenis siempre, desde pequeña, y empecé a jugar al pádel con una amiga que también juega al tenis en un torneo social del club. Simplemente por divertirnos, porque nunca antes habíamos jugado, y desde entonces me gustó bastante, la verdad. Empecé jugando algún partido esporádico con amigos y ya al año siguiente me apunté dos días por semana a clases. A partir de ahí, empecé a competir a nivel regional en Extremadura y fui creciendo poco a poco.

¿Nos puede describir cómo son sus entrenamientos? ¿Cuántas veces entrena a la semana y cuántas horas dedica?

Entreno todas las semanas de lunes a sábado. Normalmente a diario hago un par horas de gimnasio y después hago hora y media de pádel por la mañana, y por la tarde, otra hora y media de pádel.

¿La compenetración con la pareja de pádel también es algo que debe entrenarse?

Con tu pareja de pádel te tienes que ir conociendo poco a poco. Es importante ir entrenando juntas para saber dónde va a tirar la siguiente bola tu compañera y saber cómo continuar las jugadas.

El tenis es un deporte individual, mientras que el fútbol o el baloncesto son colectivos. El pádel, en cambio, es un deporte en el que se juega por parejas. ¿Qué importancia le da dentro de este deporte a mantener una buena relación con su compañera en la pista? ¿Quizá puede ser hasta más importante que la relación dentro de un vestuario de un equipo de fútbol al ser menos miembros que en otros deportes colectivos?

Es un deporte bastante difícil, la verdad, porque no es individual, pero al mismo tiempo tampoco puedes contar con la ayuda de un gran equipo como sucede en el fútbol o el baloncesto. Entonces, hay que saber relativizarlo todo. Tienes que saber muy bien que ambas queremos ganar y tener en cuenta que, aunque las cosas no salgan, tenemos que tirar para el mismo lado. Otra cosa importante es que hay que saber apoyarse muy bien la una en la otra. Tienes que llegar a tal momento que la confianza de la una en la otra tiene que ser máxima para que el juego pueda crecer.

Su primer triunfo en un gran torneo lo consiguió en el Madrid Máster durante el año 2019. ¿Qué es lo que mejor recuerda de aquel momento tan especial para usted?

Mi primer torneo como profesional es un momento que jamás podré olvidar. A día de hoy, todavía lo sigo teniendo en mi cabeza como si hubiera sucedido ayer, la verdad. Para mí fue una enorme satisfacción después de muchos años de tanto esfuerzo y sacrificio invertidos.

Ha conseguido un buen puñado de triunfos en torneos muy importantes desde ese momento. ¿Cuál diría que es la victoria que recuerda con más cariño?

Justo esa es la victoria que a día de hoy sigo recordando con más cariño.

¿Cuáles son sus siguientes retos deportivos? ¿Qué torneo tiene entre ceja y ceja?

El siguiente reto que tengo es poder llegar a terminar el año como número 1 del mundo. Yo siempre hago todo lo que está en mi mano para lograr serlo. Por lo que, si no lo soy, no será porque yo no lo haya dado todo en ese momento.

¿Qué le parece la expansión que está experimentando el pádel a nivel mediático y de afición? ¿Hasta dónde cree que puede llegar este deporte?

El pádel está teniendo mucha expansión, la verdad. Cada vez hay más países en los que se practica este deporte. Espero que suba tanto hasta que pueda convertirse todo esto en un deporte olímpico.

¿Cree usted que hay cantera de jugadores y jugadoras de pádel en Extremadura? ¿Tiene constancia de alguna joven promesa que siga o que le guste especialmente y crea que puede destacar en este deporte?

Paso bastante tiempo fuera de casa. Durante el año tenemos muchos torneos y por eso tengo poco tiempo para estar en Extremadura y en casa. No me da tiempo a seguir con detalle el deporte de menores de la región, pero estoy bastante segura de que hay cantera.

Entre tanto viaje por motivos profesionales, ¿tiene usted oportunidad de disfrutar de Extremadura? ¿Qué le gusta hacer y dónde le gusta ir?

Cuando tengo algo de tiempo me encanta ir a Extremadura, es mi momento de desconectar, de estar con mi gente. Cuando termina el año estoy deseando ir, estar con mis amigas, mi familia y con toda la gente que aprecio.