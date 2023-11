Demostrando su apoyo incondicional a su hijo, Rodolfo Sancho ha estado presente en la vista judicial de Daniel este lunes en la Corte de Samui, en la que el cocinero español -en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta- se ha declarado ante el juez "no culpable" de las acusaciones de asesinato premeditado y sustracción y destrucción de documentación del cirujano colombiano.

El hijo del popular actor, que tiene el pelo rapado y ha acudido a los juzgados ataviado con el uniforme naranja de preso, sí ha reconocido en cambio la acusación de la Fiscalía tailandesa del cargo ocultación del cuerpo, admitiendo así que ocultó los restos mortales del médico al que presuntamente mató y desmembró el pasado 4 de agosto en la isla de Koh Phangan.

Una cita clave para su futuro -el juicio arrancará previsiblemente entre febrero y abril de 2024 aunque antes tendrá que prestar declaración nuevamente y se examinarán todas las pruebas- en la que ha contado con el apoyo de Rodolfo, al que hemos visto llegar tranquilo y confiado a la Corte.

"Estoy muy bien gracias, lo afronto la verdad con ganas" ha apuntado con sonrisa a su entrada a los juzgados de Samui, confirmando que ha podido hablar con Daniel en los últimos días y dejando claro que confía en la versión de su hijo de que no asesinó con premeditación a Edwin Arrieta: "Por supuesto que no. Si no, no hubiese habido pelea, ¿no? Mira las leyes", ha espetado al reportero que le ha hecho la pregunta.

Tan tranquilo y positivo como a su llegada se ha mostrado tras la vista judicial, de la que ha preferido no revelar ningún detalle. "Tú lo sabes todo macho" ha bromeado con el periodista de 'Vamos a ver' que ha dado varias exclusivas sobre el caso de Daniel en las últimas semanas, dejando en el aire cómo ha visto a su hijo o cuál es la estrategia que seguirán a partir de ahora.