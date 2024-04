El cantante Dani Martín, irreconocible: "¿Pero es él?"

El cantante Dani Martín ha estado de retirada. ¿Los motivos? Solo él lo sabe. A pesar de que él mismo reconoció que no estaba pasando por una buena época, lo importante es que el mito de los años 2000 vuelve a darle vidilla a sus redes sociales. Aunque hace relativamente poco pudimos verlo mientras componía su canción Ester Expósito, no ha sido hasta ahora cuando él mismo ha dado la cara y ha explicado las cosas como son.

Aunque si hay algo cierto es que, al menos físicamente, ha cambiado. Y mucho. Tanto que muchos son los que se preguntan "¿de verdad es él?" e incluso quienes llegan a relacionar su aspecto físico con alguna enfermedad física o mental. Y precisamente por eso, Dani Martín sale a la palestra y confirma estar "mejor que nunca, mucho más saludable, se acabó el gordo feliz".

"Ahora me cuido y duermo mucho mejor"

Con un vídeo de sí mismo en su tono habitual -dejado, arrastrando las palabras, sin sonreír apenas y con su habitual ironía- Dani Martín pone en su boca lo que todo el mundo dice: "Se confirma, sí, he cambiado: he perdido peso porque me estoy cuidando, tengo el pelo rubio porque me he teñido y uso gafas porque pasan los años y así veo mejor". En definitiva, que todo el cambio no se debe a un problema de salud sino a que "ahora me cuido y duermo mucho mejor".