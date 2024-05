Última hora sobre el embarazo de Dulceida: "Adriana lo hemos descartado"

Deslumbrante y presumiendo de su incipiente tripita de cuatro meses de embarazo con un espectacular diseño verde de inspiración griega, Dulceida se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la 'Gala People in Red' que se ha celebrado este lunes en Barcelona para recaudar fondos contra las enfermedades infecciosas.

"Estoy fenomenal. Muy bien. Muy contenta, la verdad" ha afirmado con una gran sonrisa, revelando que aunque se encuentra "muy bien" y no tiene ninguna molestia, hay algo que lleva muy mal: "Hay algún día que tengo menos energía y lo odio porque soy una persona muy activa, pero lo estoy agarrando como viene, si un día estoy cansada hago menos cosas" reconoce.

Por lo demás, está encantada y hace caso a lo que le pide su bebé. Su antojo confesable, como desvela divertida, "nocilla y fresas desde el principio".

Aunque todavía no ha llegado al ecuador del embarazo, Aída y su pareja, Alba Paul -ausente en la gala porque se encuentra rodando 'Pekín Express'- ya están barajando cómo se llamará su hija, una niña muy deseada cuyo nombre prefiere mantener en secreto por el momento. "Adriana lo hemos descartado, Juliette también lo hemos descartado y estamos entre dos que no decimos, no por nada, pero sino todo el mundo dice, 'ah no, pues este, o este me parece súper lindo'. Lo tengo que decidir yo, no me importa lo que pienses. Solo nos importa a mí y a Alba, Eso es algo entre nosotras y ya lo decidiremos" explica.

Con mucho tiempo todavía por delante, ya que no será hasta entrado el otoño cuando dará a luz, Dulceida desvela que todavía no ha comenzado con la 'habitación del bebé'. Aunque en su caso no será una sino "dos" como nos cuenta sonriente: "Tengo que hacer la de Barcelona y la de Madrid, porque queremos empezar toda la etapa aquí y después ya seguir en Madrid. Yo estoy un poco liada y necesitamos cosas dobles, aunque tampoco voy a tener demasiadas cosas" asegura.

Un embarazo que le ha unido más todavía a Alba si cabe. "Si hablo de ella lloro, estoy triste. La echo de menos y no perder eso... yo miro a Alba y sigo diciendo que para mí es la persona más guapa del planeta, tengo una suerte infinita, la admiro. Y no perder todo eso, la comunicación, también hacer cosas nuevas, por ejemplo* daros besos, en plan apasionados, muchas parejas lo dejan de hacer al tiempo. Y Alba y yo llevamos 10 años y estamos mucho rato dándonos el lote, mola" confiesa.