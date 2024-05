Advertencia de Feijóo en la investidura de Pedro Sánchez. Medio año después amenaza cumplida. En una semana han dejado caer la Ley contra la prostitución y hoy la Ley del suelo. "No hay Gobierno" es la consigna con la que el PP machaca todos los días. Quieren demostrar con hechos que Sánchez no tiene capacidad para aprobar nada salvo la amnistía, aunque para ello tengan que sacrificar una ley como la del suelo que reclaman sus alcaldes y con la que están básicamente de acuerdo. Sánchez ya tiene claro que no cuenta para nada con el PP. El problema es que con su socio de Gobierno tampoco al cien por cien. Sumar, obligado a diferenciarse para zafarse del abrazo del oso del PSOE y de su pugna con Podemos que hoy se apunta el tanto. Como telón de fondo, las elecciones europeas en las que esta vez todos se juegan mucho.