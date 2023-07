Tras las duras declaraciones que se han vertido Bertín Osborne y Chabeli Navarro vía programas de televisión, este lunes ha reaparecido su exmujer, Fabiola Martínez, que ha reaccionado de una forma extraña a esta situación.

La acusación

Chabeli Navarro, conocida por su participación en programas como 'Mujeres y hombres y viceversa', asegura que se sintió identificada con Gabriela Guillén cuando se publicó la noticia de su embarazo. "Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años", desveló en Lecturas.

Sin embargo, también aseguró que en su caso no continuó con el embarazo porque Bertín la "convenció para abortar". "Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui", cuenta Chabeli en la entrevista, donde también confiesa que se sintió muy sola en aquellos difíciles momentos: "Me sentía juzgada y tuve miedo".

Además, Navarro acudió el pasado fin de semana al programa de Telecinco, ‘Fiesta’, y ahí contó su versión de una forma más extensa. "Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona".

Tras cinco meses manteniendo relaciones de forma regular, ella consideró que ya mantenían una relación relativamente estable y "no se escondían". Pero cambió cuando le dijo a Bertín que estaba embarazada: "me dijo que es imposible porque tiene la vasectomía hecha".

"Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo". Él le respondió que eso podría fallar. Fue entonces cuando Bertín le planteó la siguiente situación: "me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quién es su padre", reveló Chabeli en su entrevista.