Marta Riumbau ha sorprenido a todos con una noticia que no esperábamos: ¡Está embarazada!. Una vez más la influencer ha recurrido a su cuenta de Instagram para compatir con todos sus seguidores esta sorprendente y feliz noticia con la que nos ha dejado a todos 'con al boca abierta'.

"A 15 de enero de 2024 he tomado la decisión ser mamá soltera", comienza diciendo Marta en su vídeo, grabado aquel día de enero, justo después de haber pasado las navidades con el exconcursante de 'Supervivientes', que ya no vive en su casa. Después, se puede ver cómo afronta en solitario este proceso que tuvo su punto culminante el 5 de febrero, día en el que le realizaron la trasferencia embrionaria. "Finalmente fuiste tú y un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Somos tú y yo, eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo" continúa relatando Marta durante el vídeo.