La catedral del mar se viste de largo para su estreno en televisión

La esperada serie ‘La catedral del mar’, basada en la exitosa novela de Ildefonso Falcones, se vistió de largo ayer para preparar su estreno en televisión que se producirá finalmente este mes. Aunque aún no se ha precisado la fecha exacta, según recoge Efe, se emitirá en horario de máxima audiencia, ‘prime time’ en Antena 3 y estará fraccionada en ocho episodios.

Madrid acogió ayer el acto de presentación con el elenco y el equipo ejecutivo, dirigida por Jordi Frades y adaptada por Rodolf Sirera. Estuvieron presentes los actores Aitor Luna, personaje central, y Michelle Jenner, Daniel Grao, Nathalie Poza, Tristán Ulloa y Andrea Duro, entre otros. Aunque estaba previsto, finalmente no asistió el autor de la novela. Cabe destacar que la serie se ha rodado durante cuatro meses en setenta localizaciones, entre ellas el casco histórica de la capital cacereña. De hecho, entre los spots que emite la productora para anunciar el estreno de la serie en Antena 3, aparecen imágenes de la concatedral de Santa María, que cubrió su aspecto original para adaptarse a las exigencias del rodaje. «Es una serie que ha tardado en llegar porque era compleja», explicó a los medios el director. Ambientada en la Barcelona del siglo XIV, «es una serie cruel, dura, que cuenta una historia en una época en que la justicia no era la mejor para el pueblo y el trato a la mujer no era el que se merecía. A lo mejor está muy alejado del presente, o a lo mejor no tanto», concluyó.