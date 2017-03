La Academia 'despide' a los auditores culpables de fallo del Oscar

Los dos auditores involucrados en el histórico y garrafal error al final del Óscar no trabajarán de nuevo en la ceremonia, según ha anunciado a la agencia AFP un portavoz de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Brian Cullinan y Martha Ruiz fueron los dos representantes de PricewaterhouseCoopers -la firma responsable de contar y salvaguardar los votos y resultados del Óscar- a cargo de entregar los sobres con los ganadores a los presentadores de los premios.

Después que Martha Ruiz entregara a Leonardo DiCaprio el sobre con el triunfo de Emma Stone, Brian Cullinan, que estaba del lado izquierdo, tenía que haberse deshecho del duplicado, pero por error se lo dio a Warren Beatty y Faye Dunaway en lugar del de mejor película. Y en vez de anunciar como ganadora a 'Moonlight', se lo dieron a 'La La Land'. Fue el error más vergonzoso en la historia del galardón más importante del cine.

La prensa especializada ha insistido en como Brian Cullinan estuvo muy activo en redes sociales durante la ceremonia, al punto que minutos antes de entregar el sobre errado a Warren Beatty, publicó una foto de Emma Stone tras recibir el premio.

REACCIÓN DE CHERYL BOONE ISAACS

Pricewaterhouse Coopers, que asumió la culpa después que terminó la gala y dijo que Cullinan estaba muy afectado por su error, no respondió aún a las llamadas de la agencia AFP para comentar la decisión de la Academia.

Cheryl Boone Isaacs, presidenta de la Academia, dijo a la revista 'The New Yorker' que quedó horrorizada con el final desastroso de uno de los programas de televisión más vistos en Estados Unidos. «Solamente pensé '¿qué? ¿Qué?' Me doy la vuelta y veo a un miembro de Pricewaterhouse llegando al escenario y dije 'Oh no, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible», recordó. «Y luego sólo pensé 'Oh Dios, ¿cómo esto pasó? ¿cómo... esto... pasó?».