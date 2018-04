El drama Todos lo saben abrirá el festival de Cannes

El drama Todos lo saben, dirigido por el dos veces ganador del Óscar Asghar Farhadi y protagonizado por los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz y el argentino Ricardo Darín, inaugurará la 71ª edición del festival de Cannes, que se celebrará del 8 al 19 de mayo, según informó ayer la edición digital de Variety.

Todos lo saben será la segunda película en español que abre el certamen en su historia después de que lo hiciera La mala educación, de Pedro Almodóvar, en 2004. El cineasta iraní ya presentó en el certamen las cintas El pasado (2013) y El viajante (2016).

El filme, escrito por el propio Farhadi, cuenta la historia de una mujer que viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal en España para una celebración y lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos.

El origen de la historia está en un viaje que hizo el propio realizador por el sur de España hace trece años, cuando se encontró las calles empapeladas por el rostro de una niña desaparecida que había sido secuestrada.

Farhadi ganó su primer Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Nader y Simin, una separación (2011) y repitió con El viajante, aunque no acudió a recogerlo a Los Ángeles en protesta por el veto decretado por el gobierno estadounidense a la entrada de ciudadanos de Irán, entre otros países.

Por otro lado, ayer se dio a conocer que el actor puertorriqueño Benicio del Toro presidirá el jurado de la sección paralela Una Cierta Mirada. Hace ocho años, al mando de Tim Burton en la competición oficial, formó parte del equipo que entregó la Palma de Oro al tailandés Apichatpong Weerasethakul por Uncle Boonmee who can recall his past lives. Cannes le define como un “artista sin fronteras, gran admirador de Jean Vigo y Chaplin.