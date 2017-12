Quién es quién en Los últimos Jedi

Existe el demasiado cuando se trata de una buena cosa? El año pasado, The Walt Disney Company (actual propietaria de Lucasfilm) anunció su plan de estrenar una entrega de Star wars cada año, hasta el fin del mundo, imaginamos. En el 2016 tuvimos la película de antología Rogue one y este año hay secuela de la saga principal: Los últimos Jedi.

Es bastante difícil perderse en la genealogía y la mitología pasada por George Lucas a manos de un nuevo equipo liderado por Kathleen Kennedy, actual presidenta de Lucasfilm. En esencia, Star wars sigue siendo una historia de bien contra mal e hijos que pagan por los pecados de los padres y/o los repiten. Tan solo cambian los nombres: lo que antes fue el Imperio y los Sith (a la inversa, si seguimos la línea cronológica) ahora es la Primera Orden. Lo que antes fue la Alianza Rebelde ahora es la Resistencia, liderada por la general Leia Organa. Lo que fue la Estrella de la Muerte fue otra Estre… Perdón, la base Starkiller.

Pero tampoco está de más un cursillo de repaso y actualización Debajo recordamos a los 10 personajes principales de la saga; algunos ya conocidos y en muchos casos convertidos en favoritos de los fans, otros añadidos en la entrega dirigida por Rian Looper Johnson, según las primeras reacciones un espectáculo emocionante que, por suerte, prescinde de la excesiva pleitesía al modelo original de los 70-80 y se atreve a probar con nuevos sabores.

El riesgo en un negocio como Star wars siempre será limitado (no olvidemos el despido de Phil Lord y Christopher Miller del spin-off de Han Solo), pero hay voces que aseguran que realmente Los últimos Jedi no es El imperio contraataca redux; y que, de hecho, no se parece a ninguna entrega de la saga. Vamos a ello.