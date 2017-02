Los árbitros, molestos con las declaraciones de Roig y Piqué

Las acusaciones de Fernando Roig, presidente del Villarreal, y Piqué, jugador del Barça, tras el partido entre el equipo castellonense y el Madrid no han gustado al Comité Técnico de Árbitros, que las trasladará al Comité de Competición para que este valore si son o no motivo de una posible sanción.

Fernando Roig, en declaraciones al programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, dijo en la noche del domingo que el equipo arbitral del partido ante el Madrid, con el extremeño Gil Manzano a la cabeza, había salido del estadio de La Cerámica con bolsas del club blanco. «Lo que me ha llegado y me ha hecho gracia es que ha salido todo el estamento arbitral con bolsas del Madrid. Me ha llamado la atención, no sé lo que llevarían dentro de esas bolsas. No está bien, me parece a mí», indicó Roig.

El Madrid se mostró ayer indignado por las declaraciones de Fernando Roig, ya que siempre tiene un detalle de cortesía con el equipo arbitral y siempre se hace tras el encuentro.

Históricamente el Madrid tiene este detalle e incluye pins, llaveros, bolígrafos, productos de merchandising con escaso valor material, entre unos 25 y 30 euros, y es algo que, según se indica desde el club, hacen también la mayoría de clubs españoles.

Piqué, por su parte, publico en su red social un tuit donde venía a comparar los arbitrajes sufridos por el Barça y el Madrid ante ocho mismo rivales. «Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda», se recogía.

LADRONES / Por otro lado, el colegiado extremeño Gil Manzano elaboró, ya de madrugada, un anexo al acta del partido Villarreal-Madrid en el que informó de que el equipo arbitral encontró un papel en el que estaba escrita la palabra «ladrones» en el parabrisas de dos de sus coches.

«Una vez entregadas las actas del partido fuimos acompañados por personal de seguridad al parking donde teníamos estacionados nuestros vehículos, el cual es una zona controlada y dentro del recinto del estadio, encontrando un papel en el parabrisas de dos de nuestros vehículos en los que ponía escrito a mano ‘ladrones’», escribió el colegiado de Don Benito. Gil Manzano añadió que «este hecho se le comunicó al delegado de campo, desconociendo el autor de los mismos».

El ‘ruido’ tras el partido en Villarreal no ha cesado y ayer se supo también que el Madrid se considera ninguneado en las transmisiones que produce la Liga y cuya señal envía a los diferentes operadores. El partido ante el Villarreal ha supuesto la gota que ha colmado el vaso y, tal y como adelantó Jugones de LaSexta, el club blanco va a protestar de manera oficial al organismo que preside Javier Tebas ante lo que considera atropello a sus intereses y a los de sus aficionados.

El Madrid argumentará su queja en dos partidos. El del domingo ante el Villarreal y el pasado clásico disputado en el Camp Nou, en los que consideran que hay determinadas jugadas que se pasan por alto en la repetición de las transmisiones y en las que casualmente siempre sale perjudicado el equipo blanco. Creen que siempre se incide en las jugadas en las que se ha podido generar dudas a favor del Madrid.