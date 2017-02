Badajoz-Cacereño, el no va más con el título ya en el horizonte

Tarde de lujo futbolístico en el Nuevo Vivero (17.00 horas). Badajoz y Cacereño disputan hoy un encuentro clave para el objetivo de ambos: el título. Empatados a puntos, vencer sería un espaldarazo moral clave para el que lo haga. La igualada haría que cambiara el liderato por el enfrentamiento particular entre ambos. Serían los visitantes los primeros tras el 2-0 del encuentro de la primera vuelta en el Príncipe Felipe. No faltará un solo ingrediente para completar un día de pura emoción. Se prevé una entrada espectacular en el recinto pacense, aunque no habrá muchos seguidores visitantes.

El Badajoz de Agustín Izquierdo, ahora líder, recuperará al medio centro David Parada tras un partido de sanción, podría debutar Amine con la ficha federativa en regla y tiene la baja de Gabri Ortega por sanción y Álvaro Benítez y Javichu por lesión. En el Cacereño hay más dudas, con Fran Minaya recuperándose de una lesión, al igual que Kevin y los problemas añadidos de Aarón y Martins. En principio, estos dos últimos estarán, pero su semanaha sido complicada.

Izquierdo explica que «es un partido atractivo para los que estamos dentro y la gente que lo disfrutará en la grada. Espero que se lo pasen bien y veamos un buen partido». El técnico pacense espera «un partido tremendamente disputado e igualado en el que cada uno pondrá sus armas sobre el tapete. Vamos a intentar que las nuestras salgan a flote y no las del Cacereño».

Del Cacereño, destaca «su bloque, el colectivo. Tenemos que funcionar como un equipo y limitar sus virtudes y hacerle daño en lo que veamos que podamos hacerle». Los dos partidos anteriores, coinciden los dos técnicos, no son referencia absoluta. «No sirven, tanto el de Copa Federación como el de liga. Es un partido nuevo, un escenario diferente, han pasado meses de esos partidos y no van a tener nada que ver. Queremos hacer bien las cosas, la gente tiene muchas ganas de jugar este partido y a ver si podemos dar una alegría a nuestra afición», dice el local.

Preguntado por si se juegan tres puntos o más, Izquierdo responde que «no voy más allá de intentar ganar el partido. Ni de seis puntos ni de siete ni nada. Hacer bien las cosas bien en el plano defensivo y ofensivo y ganar».

Encontrarse con el mejor clima de la temporada tiene que dar un plus a los jugadores. «El ambiente es muy bueno en la ciudad. no esperaba menos de la afición. Sé que está con su equipo, animando constantemente y va a ser un plus para nosotros. Esa fuerza que nos va a transmitir seguro que nos va a ayudar en el partido».Izquierdo ve a los jugadores más motivados. «Te engañaría si te dijera que es un partido más, es un partido diferente. Son tres puntos en juego pero es un Badajoz-Cacereño. Todo el mundo quiere jugar, pero no podemos pecar de exceso de motivación. Sería malo el exceso y el defecto. Vamos a tratar de equilibrar esas ganas y seguro que el jugador que salga hará bien las cosas porque solo los tienes que ver entrenar y eso te hace ser optimista».

En los visitantes se insiste en que es un choque especial. Adolfo Muñoz habló de «naturalidad» para afrontar el choque, que prevé muy equilibrado. «Tendrán que sudar sangre para ganarnos», ha advertido el futbolista expacense Nando Copete.