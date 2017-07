El Cacereño quiere iniciar el trabajo el lunes con «14 o 15» futbolistas

De momento solo hay cinco jugadores confirmados en el Cacereño, Kevin, Mansilla, Elías Molina, Javi Navarro y Santi Polo, que se unió ayer al grupo de renovados, pero la intención es iniciar la pretemporada con «14 o 15 futbolistas», reconoció ayer José María Rebollo, que se está encargando de la confección de la plantilla, tarea en la que colaboran Aitor Bidaurrázaga y Rafael Rojas, director deportivo del club la pasada temporada. Los futbolistas están citados para la tarde del lunes en el Príncipe Felipe para empezar el trabajo de preparación con solo cuatro semanas por delante antes del inicio de la temporada el 27 de agosto.

No han trascendido más nombres que los de los renovados, aunque entre esos jugadores citados para el lunes podría estar el exportero del Coria y Arroyo David Jiménez, otro exArroyo como Felipe Belmonte (lateral derecho que la pasada campaña estuvo en el Villarrobledo) o el cacereño Andrés González Zubi, que no ha renovado con el Unionistas de Salamanca, con quien jugó la temporada pasada. Otros que podrían renovar son Juanqui y Martins.

Si nada cambia (la venta sigue en marcha y en las próximas horas/días podría haber novedades) será José María Rebollo el encargado de dirigir los entrenamientos, donde contará con la ayuda de Bidaurrázaga, que seguirá entrenando al juvenil de Liga Nacional. «Estamos viendo muchos jugadores, queremos hacerlo con calma», reconocía ayer Rebollo, responsable de la Fundación Cacereño. Sobre objetivos prefiere no pronunciarse, porque lo único que toca ahora es «empezar a trabajar».

LA VENTA DEL CLUB / El proceso de venta de la entidad sigue en marcha. Antonio Martínez Doblas ha asegurado que no va a dejar caer el club, pero tampoco ha ocultado que su deseo de marcharse es firme. El aún máximo accionista del club reitera que va a oír todas las opciones que tiene, aunque todavía no hay nada cerrado. Asegura, asímismo, que no le han propuesto [el grupo de empresarios cacereño] una compra aplazada, sino una opción de compra.

Por otro lado, el Cacereño conocerá hoy a su primer rival para la Copa del Rey. El partido se jugará el miércoles 30 de septiembre, se enfrentará a un equipo de Segunda División B y el criterio de emparejamiento será la próximidad geográfica, por lo que Villanovense y Mérida aparecen como posibles rivales.