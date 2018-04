El Extremadura busca la machada en la Nueva Condomina de Murcia

El Extremadura va a jugar el partido más difícil de toda la temporada prácticamente en cuadro. El conjunto azulgrana acude a la Nueva Condomina para medirse esta tarde (18.00 horas) al Real Murcia, equipo con el que se está jugando una de las plazas de playoff, con hasta cinco ausencias destacadas. Si entre semana quedaba descartado el goleador Enric Gallego, en el entrenamiento de ayer quedó también descartado el central Borja García, que no ha terminado de recuperarse de una molestia muscular. A ambas ausencias hay que sumarle las de Pardo y Aitor, que siguen lesionados; y la de Zarfino, baja por acumulación de tarjetas.

Esta situación ha obligado a Martín Vázquez a tener que tirar del filial para completar convocatoria. Hasta Murcia viajarán jugadores como Diego Peralta, que ya tuvo que debutar la pasada semana; Lomotey, que ya jugó ante el Jumilla; y el también defensa Manu Moya. Por si fuera poco, el Extremadura acude a la cita con jugadores muy tocados como el guardameta Manu García, quien forzará para estar bajo palos; o Airam Benito, que apenas ha entrenado por un fuerte golpe en las costillas. La única buena noticia entre tanta camilla de enfermería es la recuperación total de Airam Cabrera, a quien se le ha visto a buen nivel en los últimos entrenamientos y tendría opciones de jugar en Murcia.

Uno de los que estará seguro en el once inicial esta tarde, Alex Barrera, ha señalado que «las bajas no serán ninguna excusa para que hoy salgamos a ganar en Murcia. Creo que esta plantilla está hecha con jugadores que pueden jugar y relevar perfectamente a los que no están». El asturiano ha puesto el énfasis en salir bien conectados al partido y no encajar goles pronto.

Por esa debilidad defensiva en los primeros minutos de partido anda preocupado Martín Vázquez, quien tiene claro que «para ganar en campos como este del Real Murcia tienes que hacer las cosas muy bien durante todo el partido, desde el primero hasta el último minuto». El preparador azulgrana tampoco ha querido escudarse en las bajas. «Tengo una plantilla amplia y muy competitiva», ha comentado al respecto.

En racha / El Murcia afronta el envite ante el Extremadura en uno de los mejores momentos de la temporada tras encadenar seis partidos sin perder (cuatro victorias y dos empates). Los de Salmerón no tienen bajas, pero no se fían de las que pueda traer el Extremadura.

El Extremadura no estará solo en la Nueva Condomina. Finalmente serán dos autocares repletos de aficionados azulgranas los que partan desde bien temprano a Murcia para apoyar a los suyos. También está confirmada la presencia de seguidores del Extremadura que viven por la región murciana. Pese a las bajas, el Extremadura se rearma de valor, fe e historia para sacar algo positivo de uno de los grandes escenarios de la liga.