Nono Maya no será el entrenador del Calamonte la próxima temporada

Nono Maya dirigió su último partido como técnico del Calamonte en Aceuchal y cerró con derrota una temporada de transición para el equipo blanco. Así, tras acabar el curso, la directiva decidió hacer oficial un secreto a voces. El técnico de Pueblonuevo del Guadiana no seguirá al frente de la nave blanca el próximo año y ya se busca sustituto.

«El entrenador Nono Maya no va a continuar, contactaremos con nuevos entrenadores pero no todavía, no hay nada firmado. Además, también intentaremos traer a algún futbolista para ser más competitivos, pero traer un nuevo staff técnico y más jugadores no garantiza éxitos. El fútbol es complicado», confirmó el presidente del club, Antonio Barrero.

A nivel deportivo, el Calamonte ha concluido la clasificación en novena posición. Sus números son más discretos que los de campañas anteriores en la categoría, pero la meta ha sido la misma: la permanencia. No obstante, Nono Maya ha lamentado que «lo deportivo ha pasado a lo personal».

«Ha sido un año complicado, los problemas se han llevado al terreno personal y antes que nada somos personas. He recibido muchos insultos por teléfono y a través de redes sociales. Esto me ha servido para hacerme más fuerte, y acabó contento de haber estado ahí porque nadie puede dudar de mi profesionalidad», asegura Maya, que ya se despidió el viernes en el último entrenamiento de sus jugadores.

En cuanto a juego, ha destacado la personalidad de su equipo. «Siempre hemos tenido una identidad, salieran bien o mal las cosas. Con los jugadores que tenía, no se podía jugar de otra manera. Hemos sido fieles a nuestra filosofía. En general, a la plantilla le pondría un bien. A nivel personal soy más exigente, me pondría un simple aprobado», resume el ya exentrenador del Calamonte.

Finalmente, también quiso despedirse de la que ha sido su afición en redes sociales. Con una carta y con palabras de agradecimiento, Nono Maya dijo adiós a la parroquia blanca. Y no pegó un portazo. “No guardaré rencor y no cierro puertas a volver a entrenar a este maravilloso club”, expresó el preparador.