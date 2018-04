El Plasencia sigue imparable

UP PLASENCIA 1

MORALO 0

3Gol: 1-0: minuto 25, Pascu.

3Árbitro: Holcer Lobato. Amarilla a los locales Pedro Gilarte, Cifuentes, Henares y Luismi. Por parte visitante amarillas a Loaissa, Pinilla (dos, en los minutos 16 y 88) y roja directa a Lolo en el 81.

3Estadio: Ciudad Deportiva.

3Espectadores: 2.100.

3U.P. Plasencia: Álex Hernández, Belli, Edet, Álex Jiménez, Pascu, Pedro Gilarte, Iván Henares (Manu Moreira, min.60), Cifuentes (Sergio Sánchez, min.89), Aarón, Luismi (Javi Casero, min.79) y Karim.

3Moralo: Diego Pedraza, Daniel Herrero, Lolo, Loaissa, Pinilla, Sergio Gómez, Álex González (Abrahám, min.84), Chico (Ensa Njie, min.59), Carlos Salas, Jony y Rulo.

La UP Plasencia sigue imparable. Su victoria (1-0) ante un rival directísimo como el Moralo supone la séptima consecutiva y le sirve además para adelantar a los de Navalmoral en la clasificación y colocarse terceros a tan solo tres jornadas para que termine el campeonato.

En un ambiente de fiesta y con la mejor entrada de la temporada se jugó un encuentro en el que no participó el protagonista de la semana, David Durántez, que ni siquiera estuvo convocado, pero sí muy presente en el ánimo de todos en forma de pancartas de apoyo y cánticos y que fue homenajeado por sus compañeros, ya que le dedicaron de forma efusiva el trascendental triunfo.

El partido no decepcionó a los presentes, ya que no estuvo exento de emoción. En su inicio se vio a un Plasencia que manejó el balón con criterio y que dominó a un rival que decididamente esperaba atrás. El tanto que decidió el duelo llegó pronto. Era el minuto 25 cuando tras un saque de banda efectuado por Cifuentes, el balón lo peina hacia atrás Aarón, cae a pies de Luismi y este cede preciso a Pascu, que dispara cruzado desde el borde del área. Un gol que llegó a balón parado, una de las grandes armas que el Plasencia no suele desaprovechar.

El gol despertó a los de Emilio Gil, que dieron un pasito hacia adelante en forma de controlar el juego, pero incapaces de crear una sola ocasión de gol antes del descanso. Tras la pausa, los locales pudieron volver a marca en el 52 cuando Karim, tras dejada de Álex Jiménez, remató de cabeza por encima del larguero; y también cuando en el 58 Luismi en espectacular chilena remató un balón que si llega a entrar se hubiera caído el Municipal.

El Moralo manejaba, pero seguía sin hacer daño. Emilio Gil sacó al terreno a Ensa para acompañar a un desasistido Rulo, pero fue el Plasencia quien a la contra dispuso de las mejores ocasiones. Luismi en el 67 remató potente obligando a Diego Pedraza a despejar a dos manos y en el córner posterior el propio capitán placentino remató de cabeza a las manos del guardamenta.

El primer acercamiento con cierto peligro del Moralo llegó en el 72 tras una internada de Jony que acabó sin encontrar rematador. Tampoco fue peligroso el remate forzado de Loaissa en el 78 que de cabeza envió fuera.

PENALTI y EXPULSIÓN / Pudo sentenciar el Plasencia en el 82 cuando Lolo comete un claro penalti al agarrar a Aarón cuando se disponía a rematar. El central, además ve la roja directa. La pena máxima la lanzó el propio Aarón y el balón lo envió por encima del travesaño en el primer penalti que falla el Plasencia esta temporada.

Tan solo hubo tiempo para que el Moralo perdiera otro efectivo en el 88 cuando Pinilla agarró a Cifuentes de manera clara. Victoria placentina muy celebrada que le vale para prácticamente certificar los play off y para seguir en la pelea por el título, ya que se queda a cuatro puntos del líder Cacereño con nueve por disputarse.