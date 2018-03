Ricky Rubio, agredido en la NBA

Los Utah Jazz de Ricky Rubio siguen de dulce. El conjunto del base catalán logró el jueves su octava victoria seguida con un doble-doble del jugador de El Masnou ante los Phoenix Suns por 116-88. La polémica de la jornada volvió a tener como actor principal a Rubio, que sufrió una agresión por parte de dos jugadores de los Suns, Jared Dudley y Marquesse Chriss, que acabaron expulsados antes de terminar el partido en una nueva exhibición del base español.

La acción surgió en el tercer cuarto. El conjunto de Phoenix estaba siendo superado por los Utah, con pérdidas por parte de los jugadores visitantes inexplicables. En una penetración a canasta, Marquesse Chriss erró cayendo al suelo y reclamando una posible falta. Acto seguido, tras el saque de fondo, Ricky Rubio se disponía a montar un nuevo ataque para los Jazz cuando sufrió una falta sin sentido alguno por parte de Jared Dudley. Rubio reaccionó encarándose con el alero de los Suns hasta que recibió un nuevo empujón por parte de Chriss que le envió al suelo provocando una tangana.

Marquese Chris Cheap Shot Ricky Rubio - Utah Jazz & Phoenix Suns get in scuffle March 15th 2018 [HD]: https://t.co/JPUu4w0CuI via