Rubio: «Soy autocrítico y sé que puedo dar más»

La dura derrota del Extremadura en Gran Canaria y la pésima imagen ofrecida por el equipo ha escocido y mucho en la afición azulgrana, que ha señalado a los jugadores como responsables de la irregular segunda vuelta. Uno de los pesos fuertes del plantel, Jesús Rubio, no se ha escondido y ha querido dar la cara sincerándose ante todos: «nosotros no somos tontos y sabemos que podemos dar mucho más. Ahora mismo hubiéramos firmado estar cuatro puntos por encima del quinto, pero es verdad que viendo cómo está transcurriendo la competición, estamos decepcionados porque si lo hubiéramos hecho mejor, ahora estaríamos mucho más arriba», señala.

Jesús Rubio ha sido uno de los más señalados por la afición, posiblemente por las expectativas que levantó su fichaje. Lo cierto es que el mediapunta extremeño no ha tenido la regularidad esperada «y eso se nota». Después de un gran inicio de año, una lesión en La Línea de la Concepción le dejó casi dos meses fuera de competición. Cuando volvió, nunca fue el mismo. Manolo Ruiz lo condenó al ostracismo y le dejó cinco partidos sin jugar. Ahora, Martín Vázquez, le quiere recuperar, aunque su nivel en Las Palmas no fue el esperado y el jugador es autocrítico consigo mismo: «soy autocrítico y sé que puedo dar más. No estoy al nivel de las primeras jornadas. Personalmente, tengo que dar lo mejor de mí. Hay que ser humilde y reconocer cuando uno no está bien y cuando sí lo está», ha confesado en una entrevista a Radiogolex.

Jesús Rubio cree que la situación del Extremadura no es para alarmarse, aunque también tiene claro que «ahora es el momento de la verdad y cuando se nos tiene que ver. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo, pero desde la tranquilidad. Todos tenemos que dar un paso adelante».

El talentoso jugador del Extremadura considera que el equipo no debe descartar nada a estas alturas de temporada. Recuerda que cuando jugó en UCAM Murcia, en la jornada 32, el Murcia les sacaba siete puntos y acabaron siendo ellos campeones por delante. Y le ocurrió algo parecido cuando jugaba en el Nástic de Tarragona. «Ahora lo importante es que seguimos estando ahí. Cada partido es una final y todos tenemos que saber lo que nos jugamos».

Rubio es un tipo profesional y tiene claro que la opinión de la afición es libre y respetable, aunque deja un mensaje claro: «los principales interesados en que esto salga bien somos los futbolistas, por encima de los aficionados, ya que para nosotros es un bien personal tanto de presente como de futuro». El diez placentino espera y confía en volver a ser el que era.