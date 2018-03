El Trujillo despide a su técnico, Nacho Lobo, por su mala racha

El Trujillo ha destituido a Ignacio Lobo después de que el equipo del grupo XIV de Tercera encadenara una mala racha de 12 partidos sin ganar. Lobo, que cumplía su tercera temporada en la entidad, había sido el técnico con el que el club cacereño había vuelto a la categoría nacional el pasado mes de junio.

Desde que sumara en diciembre dos encuentros seguidos con triunfo, ante el Cacereño (2-1) y Extremadura B (2-3), el Trujillo no había logrado los tres puntos en una etapa en la que fue considerado como el equipo revelación de la categoría. El club, a través de las redes sociales, no incidió en los motivos del despido, aunque sí recordó los logros históricos del entrenador cacereño durante los últimos tres años.

El conjunto trujillano, en cualquier caso, no está en situación de descenso en estos momentos. «Me despido con dolor de la que ha sido mi casa estos últimos tres años. He sido honesto por hacer grande al club», escribió Lobo en su cuenta personal de Twitter, incidiendo en que había mirado más «el bien común» el que suyo propio. También agradecido, el entrenador ensalzó la afición trujillana «por su ayuda, cariño y apoyo» y se mostró «abrumado por las muestras de apoyo de todos», al tiempo que también agradeció a los miembros de la anterior junta directiva» por la confianza que depositaron en su día en él». También a los jugadores y empleados «porque juntos hemos hecho cosas que son parte de la historia del club», enfatizó. Aún no hay sustituto oficial.