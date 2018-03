Montoro bajará impuestos a los pensionistas de mayor edad

En plena oleada de protesta social del colectivo de pensionistas por la escasa revalorización de sus prestaciones, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó ayer que el Gobierno pretende incorporar en el proyecto de Presupuestos del 2018 una deducción fiscal para los pensionistas de edad «muy avanzada» con el fin de reconocer «costes inherentes» a la misma, como los relacionados con discapacidad y dependencia. «Esa es la idea que también llevaremos próximamente a la ley del IRPF», explicó el ministro tras participar en un acto organizado por la Fundación Once, rescatando una propuesta avanzada por él mismo en noviembre pasado. Según el ministro, sería una deducción en cuota por edad en el IRPF para los mayores, si bien no aclaró ni su cuantía ni a partir de qué edad sería aplicable.

El PSOE rechazó la propuesta del ministro, con el argumento de que se trata de una «cortina de humo» que no resuelve el «problema de fondo» de las pensiones, según expresó Pedro Sánchez en una entrevista en Cuatro. «El Gobierno baja los brazos, no le interesa resolver la crisis de sostenibilidad y de déficit que tiene nuestro sistema público de pensiones, olvida que uno de cada tres pensionistas cobra menos de 650 euros; esta medida que está planteando no le va a repercutir en términos positivos a su bolsillo», apuntó el socialista.

El principal partido de la oposición presentó ayer una iniciativa parlamentaria para subir las prestaciones un 1,6%, equivalente al IPC previsto en el 2018.

medida de alcance «limitado» / Los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha señalaron que más del 63% de los jubilados españoles ya está exento del pago de IRPF, dado que más de seis millones perciben pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales. Por eso, en una nota, Gestha resaltó el alcance «limitado» de la medida anunciada por Montoro, ya que sólo podría beneficiar a un tercio de los pensionistas, los de mayores ingresos.

Montoro «está haciendo un regalito que encima no va a afectar a las pensiones más bajas porque están exentas del IRPF», subrayó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al tiempo que calificó el anuncio del ministro de un mero ejercicio de «populismo fiscal».

La actual estructura del IRPF ya incluye mejoras para los contribuyentes de mayor edad, con mínimos personales incrementados para los de más de 65 y 75 años. También existen bonificaciones ligadas a la discapacidad.

La nueva medida se sumaría a las ya pactadas con Ciudadanos dentro del acuerdo presupuestario para el 2018, pendiente de que el Gobierno presente un proyecto de ley. Este acuerdo incluye la rebaja del IRPF para salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales y los incrementos de las deducciones por guardería, familia numerosa, dependientes y mayores a cargo.