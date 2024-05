José Ortega Cano se defiende ante las acusaciones de Ana María Aldón: "Ha sido una aprovechada"

¿Ha incumplido José Ortega Cano las obligaciones relacionadas con el hijo que tiene en común con Ana María Aldón, José María, de 10 años? Así lo ha dejado entrever la colaboradora en 'Fiesta' este fin de semana después de que su compañero Luis Rollán levantase la liebre al afirmar que "las cosas malas que pasan hay que denunciarlas".

"Ana es amiga y está pasando un mal momento y yo quiero que dé un paso al frente y cuente las cosas. Son cosas que a mí me duelen y vaya por delante, que yo no tengo nada en contra del padre de su hijo, de su ex. Pero sí es verdad que esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, que si ha sido una aprovechada* Cuando yo no he escuchado en mi vida una mala palabra hacia él. Entonces, cuando yo digo que hay determinadas situaciones, hay que denunciarlas" añadía el tertuliano mientras la gaditana, a su lado, se mostraba visiblemente nerviosa.

Y sin entrar en detalles, pero diciendo lo suficiente para sembrar la duda sobre Ortega Cano, Ana María reconocía que "habrá que tomar cartas en el asunto". "Hay que cumplir con todas las obligaciones, y a veces no se cumplen con las obligaciones". Respecto a cuánto tiempo llevaría el torero sin cumplir con dichas "obligaciones", su exmujer revelaba que "tiempo, tiempo".

"Está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas, porque tiene que ser de esa manera. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas" sentenciaba, dejando caer que estaría dispuesta a tomar medidas legales contra el padre de su hijo si no cambian las cosas.

Supuestos incumplimientos que Ortega Cano ha desmentido rotundamente este lunes en el programa Crónica Rosa de 'Las Mañanas de Federico' en esRadio: "Todo está arreglado y solucionado". "Nunca he escatimado en nada y en ello estamos. El problema existente con la transferencia bancaria pendiente estaba ya solucionado" ha asegurado sin entrar en detalles.

Algo que ha confirmado su cuñado Aniceto, que ha dejado claro que tienen "los justificantes bancarios correspondientes" que demostrarían que "ese problema ya no existía" y que se ha hecho todo "por el bien" del niño que el torero y Ana María tienen en común y "en cumplimiento del convenio regulador que tienen establecido". "José siempre se ha hecho cargo del niño, para mí no es para tanto. El problema con el banco se ha arreglado, no hay polémica y hablando se entiende la gente" ha añadido.

Una polémica que sacude a Ortega Cano a escasos días de su sorprendente regreso a los ruedos, que tendrá lugar el 18 de mayo en La Lastrilla, en un festival en el que compartirá cartel a sus 70 años con Finito de Córdoba y Emilio de Frutos.