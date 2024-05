Robe juega en casa y Florentino ‘Flo’ le vitorea en Cáceres

Es Robe Iniesta, ¿cómo no iba a dar uno de los mayores espectáculos del año en Cáceres con su primer concierto? ¿Acaso había una sola persona que lo dudase? Los himnos del artista placentino retumbaron en el Recinto Hípico en un concierto que se convirtió en un auténtico ritual del mejor rock español gracias a un Robe que cantó sus canciones más históricas y a un público entregado al exvocalista de Extremoduro. Y es que fueron más de 7.000 gargantas las que vibraron con el ‘se te nota en la voz, por dentro es de colores, y le sobra el valor que le falta a mis noches’ y el ‘voy cogiendo carrerilla, para emprender el vuelo, sentado en esta silla’. Si Robe ha hecho, dicho y cantado tantas cosas a lo largo de su larga trayectoria ha sido para demostrar que no es ni santo, ni inocente, justo el nombre que ha elegido para una gira que ya comenzó la pasada semana en Valencia y que tendrá en Cáceres un doble recital en el que va a acoger a más de 16.000 adictos a su arte.

Empezó Robe la cita con un «gracias por venir» 17 minutos después de las 10 de la noche, cuando el público (el showman Florentino Fernández ‘Flo’ incluido) todavía estaba entrando y el frío ya arreciaba. Los ‘Destrozares’ y el ‘Adiós, cielo azul, llegó la tormenta’ fueron los encargados de abrir un día marcado en rojo en el calendario. Con un escenario simple, en el que apenas había dos pantallas a los lados para dejar todo el protagonismo a un elenco de artistas formado por Álvaro Rodríguez al teclado, Carlitos Pérez con el violín, Alber Fuentes en la batería, Woody Amores con la guitarra, David Lerman con el bajo y Lorenzo González como vocalista.

Horas antes del comienzo, miles de personas ya se estaban agolpando en las inmediaciones esperando su turno para la entrada, que amenizaban con comida y bebida.Casi todos vestidos con ropa de cuero, con atuendos negros y pañuelos rojos. Pero si hay una distinción entre los asistentes es la edad. Robe compone y canta himnos que cautivan a personas de todas las edad, y así queda demostrado: había niños de apenas 10 años y gente que supera los 60.

Robe es un artista de tal calibre que sus más fieles seguidores no dudan en recorrerse prácticamente media España para disfrutar de su música. Es el caso de Pilar Farragatao y Luis Marín, que han recorrido casi 400 kilómetros desde Chiclana de la Frontera para ver a Robe con su perro Paco en su furgoneta acondicionada para viajar. Comenzaron a ser pareja con 14 años. Ahora, 21 después, pueden presumir de haber seguido por toda la geografía nacional a sus artistas favoritos, como es el caso de Marea, Poncho K o Extremoduro, grupo por el que cogieron tal cariño a Robe que ya estará en su piel para toda la vida. «Hemos estado en un montón de conciertos suyos. Una vez ofreció uno en Cádiz, fuimos a comer a un club y nos lo encontramos allí. Aún la tengo de perfil en WhatsApp», recuerdan. «En principio solo venimos esta noche porque no tenemos entrada para mañana, pero estamos intentando conseguirla.. Si no, vamos escuchar el concierto desde los aparcamientos y a disfrutar de Cáceres, que es una ciudad preciosa», señala esta pareja.

Las reservas hoteleras, al alza

Robe ha provocado que tan solo haya que echar un vistazo a las páginas web de reservas de hoteles para este fin de semana para comprobar que se espera un llenazo en los alojamientos de la ciudad: «Solo queda una habitación libre a este precio», rezan la mayor parte de las ofertas turísticas para este fin de semana. El director del Hotel Extremadura, Alejandro Picardo, cuenta que «las plazas hoteleras para este fin de semana comenzaron a agotarse hace seis meses, cuando salieron las entradas para el concierto del sábado. Estará hasta la bandera». «Bien es cierto que el viernes no tiene tanta ocupación, pero todo lo que está moviendo Robe el sábado está siendo espectacular», recalca Picardo. «Las primeras reservas comenzaron a hacerse a primeros de año, cuando salieron las entradas para el primer concierto de Robe que tan rápido se agotó», indica.

Pero Robe aún no ha dicho su última palabra en Cáceres. Lo de ayer terminó con un ‘hasta mañana obligado’. Y a Robe le obligaron a dar un segundo concierto en la ciudad las 8.000 personas que apenas tardaron una semana en comprar todas las entradas que salieron a la venta.

