La reacción de Ortega Cano y Gloria Camila tras la sorpresa de Michu

Lo anunciaba en una exclusiva en la revista Semana y Ortega Cano se enteraba por la prensa de la noticia. Michu, la novia de José Fernando, el hijo del exmatador de toros, espera su segundo hijo y el embarazo se conoce unas semanas después de que José Fernando fuera pillado en un momento de pasión con otra mujer. La gaditana ha acusado a su pareja de infiel y ha decidido cortar por lo sano tras una relaciónde 11 años.

La noticia ha caído por sorpresa en el seno familiar del diestro quien, en un principio, pensaba que los periodistas le daban la enhorabuena por su hija Gloria Camila, con quien acudía a un centro de salud cercano a su domicilio. El diestro está tratando de asimilar la noticia de que José Fernando va a volver a ser padre. "No lo sé, hija, no lo sé. Estoy todavía en stand by" ha reconocido, sin ocultar que la exclusiva de Michu le ha dejado "en shock", en declaraciones recogidas por E. P.

Lo cierto es que Michu ha decidido criar a su nuevo vástago en solitario ya que, según ha declarado, no ve posibilidades de reconciliarse con José Fernando, con quien se encontraba en un buen momento. La relación con José Fernando es irreconciliable tras 11 años juntos.

La hija del torero, por su parte, no se ha pronunciado sobre su futuro sobrino, limitándose a decir "maravilloso todo, todo genial de verdad".