Carmen Borrego y el viaje a Cáceres que le ha venido "muy bien" para desconectar

Carmen Borrego ha huido este pasado fin de semana de la presión mediática a la que está sometida desde que abandonó el concurso 'Supervivientes' por prescripción médica y se ha escondido de la prensa del corazón alejada de Madrid.

El viaje ha coincidio con unas declaraciones de Edumundo Arrocet, el ex de su madre, en el programa ¡De Viernes!, y después de la polémica entrevista que concedieron su hijo, José María Almoguera y su nuera Paola Olmedo, en ¡Semana!.

La colaboradora decidía poner tierra de por medio y pasar un fin de semana fuera de la capital de España con su marido, y aunque no ha dejado huella en sus redes sociales, el Periódico Extremadura confirmó que la hija pequeña de María Teresa Campos llegó el viernes al hotel-restaurante Atrio de Cáceres.

En Extremadura ha sido donde la pareja ha disfrutado de un par de días lejos de las cámaras, esquivando las incómodas preguntas de los paparazzi tras las últimas declaraciones de Bigote Arrocet, quien le acusó de ser "astuta", "acomplejada" y "con una boquita...".

Los dardos de la expareja de María Teresa Campos no parecen haber afectado a Borrego, que este domingo regresaba a su domicilio "visiblemente más animada" que antes de irse de viaje, según recoge Europa Press. Sobre Bigote, Carmen se ha limitado a comentar: "No tengo nada que decir. Sabes que siempre os trato bien, pero no tengo nada que decir y no voy a decir nada. Buenas tardes" ha zanjado con una sonrisa, reservando quizás su respuesta para su reaparición en el plató de 'Así es la vida' o de 'Vamos a ver'.

La colaboradora no ha dicho ni una palabra de su estancia en Cáceres, pero, su marido, José Carlos Bernal, sí ha confirmado que el viaje que han hecho le ha venido "muy bien" a Carmen para desconectar. "Lo hemos pasado muy bien gracias" ha revelado a su llegada a casa cargados de maletas.

Y es que a buen seguro la pareja ha disfrutado de las atenciones que José Polo y Toño Pérez brindan en Atrio y del menú tres estrellas Michelin de su restaurante en San Mateo.