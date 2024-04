Supervivientes está que arde. Una posible atracción entre Marieta y Rubén Torres sobrevuela las playas de Honduras y, es que, Kiko Jiménez confesaba a su compañera que el bombero había tenido gestos y palabras hacia ella que podrían tener mucho que ver con que se sienta atraído por Marieta.

"Me dijo que quiere ir despacio, que queda mucho concurso y quiere ver lo que va pasando", le confesaba Kiko a Marieta sobre lo que le habría dicho Rubén Torres sobre ella. Y tras saber esto, todos tenían una conversación sobre sus gustos sexuales. "Este es de los que tienen gustos raros", decía Kiko Jiménez a Marieta refiriéndose a los gustos sexuales de Rubén Torres delante del bombero, algo a lo que esta reaccionaba: "Yo soy muy pulcra. Y a lo que Torres quería añadir algo: "Todo lo que se te ocurra por la cabeza lo he hecho y si me lo piden lo hago. Eso está para disfrutar y si a ti te gusta que hagan cualquier cosa pues lo haces porque está para disfrutar, no hay que tener tabúes en ese momento".

Rubén abandonaba la conversación para seguir con sus tareas por la playa y, en este momento, Kiko y Marieta aprovechaban para comentar sus palabras. "Hay que hablar de cositas de estas, como sabía yo que este era... tiene cara, se le ve", decía el novio de Sofía Suescun, que cree que la atracción no falta entre sus compañeros.

"Me he dado cuenta de que soy muy antigua, a mí me pilla un Torres y me deja traumada", le confesaba Marieta a Kiko Jiménez, que creía que puede ser eso o todo lo contrario lo que pueda pasar entre ellos: "O no, o puede que os colguéis por las palmeras como monos".

Cambio de última hora

Y hay más novedades. En un nuevo giro para dar más audiencia a Factor X, el nuevo talent de Mediaset cambia de día para emitir su gala los martes. La malas cifras de audiencia de su estreno han obligado a Telecinco a reorganizar su parrilla. ¿Y Supervivientes con Carlos Sobera? Mediaste ha anunciado cuándo se emitirá. "Este miércoles a las 21.50 horas en Telecinco, no te pierdas una nueva gala con Carlos Sobera y Laura Madrueño en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Ana, la novia de Ángel Cristo, le visitará en Honduras. Además, Gorka, Ángel, Claudia y Pedro se enfrentarán a la primera decisión de la audiencia descubriendo quién de ellos se salva de la nominación semanal".