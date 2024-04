Adiós a Edmundo Arrocet: la nieta de María Teresa Campos desvela a qué se dedica más allá de ser cómico

Tras su demoledora entrevista este miércoles en la revista 'Diez Minutos' en la que aseguraba que solamente ha contado el diez por ciento de lo que sabe de la familia Campos, Edmundo Arrocet dará el golpe definitivo -o eso creemos- a las hijas de María Teresa Campos en televisión.

Miguel Ángel Nicolás ha desvelado esta tarde en el programa de 'TardeAR' que el humorista se sentará mañana en '¡De viernes!' para hablar largo y tendido de las Campos y de la polémica que hay servida entre Carmen Borrego y su hijo.

Tras la exclusiva que dio el pasado miércoles, el actor se ha dejado ver ante las cámaras de los medios de comunicación y confesaba estar "muy bien" y no tener miedo a las advertencias que Carmen le ha hecho desde plató... y lo cierto es que no parece tenerlo.

Después de asegurar en 'Así es la vida' que tanto ella como su hermana Terelu tienen los derechos de imagen de su madre y que tomarían medidas legales contra éste por difamar a su familia, pero sobre todo a su madre, Edmundo ha decidido sentarse en televisión.

De esta manera, parece que Bigote quiere seguir hablando sobre el clan Campos... sin miedo a las advertencias de estas y con ganas de que se sepa su verdad, ya que como tantas veces ha confesado, vivió seis años con María Teresa y fue testigo de muchas situaciones que hasta ahora no han trascendido.

La respuesta de Alejandra Rubio

En el plató Así es la vida, Alejandra Rubio le ha respondido. Alejandra Rubio ha restado importancia al comentario que habría dicho María Teresa Campos. "Me parece tremendo. Bastante innecesario. Me parecen tonterías. Quién no se ha enfadado con su padre, su madre, su hermano... En todas las familias pasan cosas y no me parece para tanto. Y en algún momento ella puede haber dicho que 'hasta aquí', pues seguro porque entra dentro de lo que a todos nos pasa cuando nos enfadamos", reflexionaba.

Para la colaboradora, la entrevista de Edmundo Arrocet es otra ocasión en la que el humorista aprovecha para hablar de su familia. "Últimamente vive de dar exclusivas de mi familia", dejaba caer.

Carmen Borrego destroza al exnovio de su madre

A pesar de que este miércoles aseguraba que está "agotada" y dejaba entrever que se iba a tomar un respiro de los platós tras las durísimas declaraciones que Edmundo Arrocet ha hecho sobre ella y su familia en la revista 'Diez minutos', Carmen Borrego ha cumplido su cita con 'Vamos a ver', y más tranquila que en días anteriores se ha reafirmado en su intención de demandar al que fue pareja de María Teresa Campos por asegurar que la recordada periodista echó de casa a su nieto José María Almoguera por los "malos hábitos" de su entonces pareja.

"No solo se equivocó en vida de mi madre porque no la respetó, sino también ahora y me causa pena y mucho dolor. Quien conoce a mi madre, me conoce a mi y a esta familia sabe que es mentira que se echase a mi hijo de mi casa, porque entonces era mi casa. La relación era maravillosa. Pudo haber discusiones como en todas las familias, lo normal, pero de ahí a que mi madre lo echara o yo calentara a mi madre para echar a mi hijo es una mentira y una difamación muy grande" ha comenzado.

Afirmando que José María y su entonces novia solo vivieron en la casa de su madre unos meses y no 3 años como ha contado Bigote, Carmen ha explicado que el motivo por el que se fue su hijo es por el que el joven reveló este miércoles a una redactora de 'Así es la vida': "Esta chica, que es anónima y de la que no voy a hablar, hereda una casa de su abuela en el centro de Madrid y se van a la casa de mi madre mientras se reforma esa vivienda. Y cuando se termina se van a esa casa a vivir y nada más".

"No sé si José María era el preferido de mi madre porque cada uno de los nietos ha tenido un rol distinto. Él es su primer nieto, el hombre de su vida, el varón. Con Carmen ha tenido una relación maravillosa y Alejandra es la nieta más pequeña, es diferente" ha confesado, insistiendo en que su madre nunca echó a su hijo de casa.

"Mi hijo no ha calibrado lo de este señor -por Edmundo- ni lo que se iba a armar fuera al dar la exclusiva. Entendería que este señor hablara en concepto de viudo si hubiera vivido lo que hemos vivido los demás, pero este señor hace 6 años q no esta en mi familia" ha afirmado molesta, acusando a Bigote de contradecirse porque no puede decir que lo sabe todo sobre ella y a la vez contar que la vio 6 vesces en total.

"Su único fin es hacer daño y ganar dinero, y amenaza porque lo quiere contar por fascículos. Le pediría a una revista o a un programa de televisión que por favor le pague mucho dinero para que lo cuente todo y nos deje en paz" ha pedido muy enfadada.