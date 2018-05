Arrimadas busca la unidad de la oposición para "luchar contra el nacionalismo"

Primer discurso de Inés Arrimadas autocornada ya como líder de la oposición en esta estrenada legislatura. "Intentaré que estemos lo más unidos que siempre, para buscar consensos y propuestas que dejen de manifiesto que lo pretende el señor Torra", ha espetado, en alusión a sus socios, a quien ha pedido unidad para que el independentismo "no les elimine del Parlament".

Frente a las propuestas del presidenciable, la líder de los naranjas ha inaugurado un nuevo frente contra el nacionalismo. "La historia se repite y nos ha tocado enfrentarnos a estos discursos identitarios y excluyentes que nos parecían imposibles en la Europa siglo XXI", ha aseverado, no sin insistir en que el presidenciable forma parte del sector "más excluyente". Y ha asumido el reto: "Luchar contra el nacionalismo en la Europa del siglo XXI no es una opción, es una obligación".

Arrimadas ha leído uno de sus artículos más polémicos titulado 'La lengua y las bestias'. En él, Torra asegura que a los que considera "españoles" les "repugna cualquier expresión de catalanidad", como una "fobia enfermiza". "Se pasean impermeables a cualquier acontecimiento que represente el hecho catalán. Los crea urticaria. Los rebota todo el que no sea español y en castellano", prosigue el candidato en su relato. Ante esto, Arrimadas ha sido contundente: "No compare periodismo con xenofobia y racismo, por favor"".

"¡Qué difícil le va a ser vernos cada día!", le ha exclamado a Torra, y ha recordado otro de relatos en los que señalaba que "había decidido que solo le interesaba la independencia de Catalunya". Pronto le ha noqueado sus aspiraciones y le ha pedido que se ponga a trabajar porque "la república inexistente no va a llegar".

CONTRA EL GOBIERNO POR NO RECURRIR AL TC

Arrimadas no ha escatimado críticas al Ejecutivo de Mariano Rajoy por no haber probado a vetar el apoyo de Carles Puigdemont y Toni Comín a la investidura. "Es más indignante aún que un señor que ha dado un golpe de Estado y que esté en Berlín vaya a dar el voto sin que el Gobierno de España lo recurra al Tribunal Constitucional (TC)", ha atizado, y ha remachado que "no es normal que no lo hayan intentado recurrir en un país democrático".

La líder de Ciutadans le ha reprochado que se proclame a favor de la "recuperación de las instituciones" cuando "se las quiere cargar" con una Asamblea de Cargos Electos "en la que los votantes que no piensan como él no estén representados". "Desean que vuelva el 155 porque no pueden gobernar de otra manera", ha zanjado.