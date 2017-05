El Congreso pide sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos

El pleno del Congreso aprobará con toda probabilidad una proposición no de ley del PSOE que exige al Gobierno que aplique la Ley de Memoria Histórica y que afronte de manera "urgente" la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos.

En la iniciativa, que no tiene rango de ley y por tanto no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, los socialistas piden también la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, aunque en el caso del fundador de Falange Española consideran suficiente trasladarlos a un lugar "no preeminente del edificio".

Todo ello en cumplimiento del informe que entregó en 2011 un grupo de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos al entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.



LEZO Y FISCALES PARA RAJOY



El miércoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responderá a preguntas del PSOE y Unidos Podemos sobre los casos de corrupción que afectan al PP y sobre la labor de los fiscales en el Pleno de control al Ejecutivo. También atenderá un interrogante del PDeCAT, quien, en su caso, le cuestionará por el referéndum catalán que la Generalitat quien realizar el próximo septiembre.

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, preguntará a Rajoy qué piensa hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos ante la sucesión de casos de corrupción que asolan el partido de Gobierno. Sobre todo a raíz de la eclosión de la llamada 'Operación Lezo' contra la corrupción en la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II, por el que el expresidente madrileño Ignacio González está encarcelado.



¿SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO DE MOIX?



De su lado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, centra su interrogante en el trabajo que está llevando a cabo el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en sus primeros meses al frente de ese órgano. "¿Está usted satisfecho con el trabajo del fiscal Anticorrupción?", reza el interrogante del líder de la formación morada.

La pregunta viene precedida de las críticas que ha suscitado Moix por algunas de sus primeras medidas en el cargo, como oponerse a un registro en el marco de la 'Operación Lezo', el relevo de los fiscales que llevan el caso del 3% contra la antigua Convergència (CDC) o sus insinuaciones de sancionar la publicación de sumarios declarados secretos.