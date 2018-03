Cs ve factible acordar los Presupuestos antes del martes

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró ayer factible un acuerdo con el PP sobre los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 antes de que el martes el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley.

«Creemos que sí es posible», respondió Villegas en una rueda de prensa al ser preguntado por si el acuerdo podría estar cerrado antes de la reunión extraordinaria del Gobierno de Mariano Rajoy, una vez que la senadora del PP Pilar Barreiro ha dejado el grupo popular y se ha pasado al mixto. No obstante, señaló que el PP lo ha puesto «muy difícil» por tardar 80 días en apartar de su grupo a la senadora imputada por el caso Púnica.

«Esa parálisis y falta de valentía a la hora de afrontar sus problemas de corrupción nos ha dejado muy pocas horas, muy poco margen de negociación, pero lo vamos a intentar porque creemos que sería bueno para España», afirmó. Para ello, el acuerdo deberá incluir «sí o sí» las condiciones impuestas por Cs, la mayoría ya recogidas en un documento previo firmado en septiembre con el PP.

Bajar el IRPF a la clase media y trabajadora, subir las pensiones más bajas, ampliar una semana más el permiso de paternidad, fijar mil euros al año de deducción por hijo en guardería, equiparar los salarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los de las policías autonómicas o invertir en infraestructuras productivas, como el Corredor Mediterráneo, son algunas de las exigencias de Cs.

En este sentido se expresó también ayer el delegado y portavoz de Cs en Castilla y León, Luis Fuentes, que no fue tan optimista respecto al hecho de consumar el acuerdo. Aseguró que Cs no apoyará unos Presupuestos Generales que no incluyan la equiparación real y efectiva de los sueldos de los agentes locales, nacionales y de la Guardia Civil con el de las policías autonómicas, que ayer exigió la organización Jusapol en una manifestación en Valladolid.