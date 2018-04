Los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos protestan contra Cifuentes

Dos centenares de estudiantes de diversas carreras se han concentrado esta tarde en el patio central del campus que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene en Vicálvaro (Madrid) para protestar por el escándalo del máster que la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, obtuvo en ese centro educativo supuestamente de forma irregular en 2012.

Los estudiantes, convocados por tres de los sindicatos que llevaron hace dos semanas las irregularidades del máster de Cifuentes a la Fiscalía, y sin apenas presencia de profesores, han coreado gritos contra el rector, Javier Ramos, los docentes que impartieron el máster y la mandataria madrileña.

"¿Dónde está el TFM?"

Con la misma música de alguna de las canciones que se dejaron oír en Catalunya en los días previos al referéndum del 1 de octubre, los manifestantes han cantado: "¿Dónde está el TFM? ¿El TFM dónde está?", en alusión al Trabajo Final de Máster de Cifuentes, cuya existencia no le consta a la URJC, según confirmó el rector el pasado viernes.

Tras la concentración, los estudiantes han marchado hasta la puerta del edificio de despachos donde tiene el suyo el director del máster, Enrique Álvarez Conde, que la semana pasada admitió haber "reconstruido" el acta falsa de evaluación de Cifuentes "por presiones" del rector.

A la Puerta del Sol

A la puerta del edificio, han leído un comunicado en el que han lamentado no poder creer "a una universidad que miente constantemente" y han reivindicado "el trabajo honrado de otra universidad Rey Juan Carlos" que no aparece en las portadas de los diarios ni en los informativos de televisión.

Esta no será la única protesta estudiantil si Cristina Cifuentes no deja su cargo y la universidad no le retira el título. Los convocantes de la protesta de hoy, y otras entidades estudiantiles, han hecho un llamamiento "a la comunidad universitaria" para manifestarse en la Puerta del Sol de Madrid, ante la sede de la presidencia de la Comunidad, el próximo jueves 12 a las 6 de la tarde.