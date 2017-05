Maza no va a dimitir por el 'caso Lezo': "Sería un acto de cobardía"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado este viernes que no ve motivos para dimitir de su cargo por el 'caso Lezo' y que abandonar su responsabilidad supondría "un acto de cobardía", al tiempo que ha pedido que no se dañe la institución. Antes de participar en el curso "Fiscalía: administración y empresa pública" en la Diputación de Málaga, Maza ha manifestado que tras analizar su conducta, no encuentra motivos para dimitir, al ser preguntado por los periodistas por la exigencia de dimisión de los partidos de la oposición.

Ha argumentado que nadie le puede destituir porque esa es "una de las grandes ventajas" que tiene el cargo de fiscal general del Estado desde la modificación del estatuto orgánico en 2007, lo cual "es una gran garantía porque eso permite que el fiscal actúe libremente".

Maza -que ya se expresó en estos términos el miércoles en sede parlamentaria- ha añadido que tampoco ve motivos para su dimisión voluntaria, "al revés, todo lo contrario", y ha argumentado que, a la vista de las "dificultades" en las que se producen las investigaciones y la "vida" de la Fiscalía, las instituciones deben estar "lo más fuertes posibles" y contar con la confianza de los ciudadanos. A su juicio, dejar el cargo supondría "un acto de cobardía y de irresponsabilidad", al no responder a las obligaciones que ha contraído con los ciudadanos.

En cuanto a la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix,en el 'caso Lezo', por el que está en prisión provisional el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Maza ha reiterado que hasta la fecha no encuentra "motivo ninguno que merezca" su cese.

Sobre la polémica en torno a si el secretario de Estado de Seguridad,José Antonio Nieto, avisó al hermano del expresidente madrileño de que estaban siendo investigados, Maza ha insistido en que no existe ausencia de transparencia porque cuando se levante el secreto de sumario "se conocerá todo íntegramente". "Lo mejor es que todos nos callemos, esperemos a que se levante el secreto de sumario y entonces podremos formar los juicios que sea con toda la información íntegramente", ha agregado.