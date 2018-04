La Universidad Rey Juan Carlos investiga ahora un máster de Pablo Casado

Una investigación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre los cursos de postgrado impartidos en el área de Ciencias Jurídicas abarca un máster cursado en 2008 por el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, según adelantó El País y confirman a este diario fuentes académicas. El dirigente popular, de 37 años, y con cuyo nombre se ha especulado en el seno del PP como posible aspirante en las elecciones de Madrid, siguió el mismo máster en Derecho Público Autonómico que cuatro años después consiguió la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Fuentes cercanas a la promoción de 2008 niegan haber visto a Casado acudiendo a clase, pese a lo cual, sacó el título, que figura entre los que muestra en su biografía oficial, de más valor, obtenidos en Estados Unidos. La propia web de la URJC le incluye en el apartado de alumnos destacados.

Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy 👇🏻 pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2018

Esa investigación de la institución universitaria sobre este máster concreto se enmarca en las pesquisas que el rector, Javier Ramos, ha encargado a la catedrática de Derecho Público Pilar Trinidad, sobre los diez últimos años de actividad del Instituto de Derecho Público, perteneciente a la universidad que ha dirigido desde su fundación el catedrático Enrique Álvarez Conde. Se trata del mismo docente que dirigió el máster de Casado y el de Cifuentes, y que la pasada semana reconoció haber "reconstruido" un acta de evaluación "por presiones" del rector.

Pablo Casado se ha defendido en declaraciones a la cadena COPE admitiendo que faltó a clase, pero dentro de la "flexibilidad" de lo que entonces "solo era un título de postgrado" que él cursó como forma de iniciar un doctorado que después no concluyó. Fuentes académicas de la URJC aseguran que la asistencia a al menos el 80 por ciento

de las clases es preceptiva en los cursos de postgrado desde antes de que se convirtieran en másteres.



Conserva su trabajo fin de máster

A diferencia de Cristina Cifuentes, Casado sí conserva el trabajo final de aquel curso, de 60 páginas, así como otra abundante documentación académica, incluidas sus notas. En 2008 "yo no era nadie para pedir trato de favor ni para obtenerlo. Tenía 27 años", ha asegurado Pablo Casado a la COPE, si bien ha reconocido que entonces ya era diputado

en la Asamblea de Madrid, y portavoz de Justicia del grupo popular en el parlamento madrileño.

Casado ha defendido la flexibilidad de asistencia en los másteres, y que esos cursos den facilidades a estudiantes que ya están trabajando. "Me gustaría saber si todos los periodistas han ido a clase o no. La asistencia a clase en las licenciaturas es un debate bastante fariseo", ha dicho

En definitiva, Casado ha desmentido tajantemente cualquier irregularidad en su titulación de dicho máster. "Tengo toda la documentación que avala mi Máster en Derecho Autonómico y Local", ha escrito en Twitter.

Casado ha ofrecido varias entrevistas a radios después de que apareciera la noticia en la web de 'El País' para defender su nombre y ha convocado a la prensa este mismo martes a las 10.30 horas para ofrecer documentos que acreditan que hizo el curso.

Ha defendido además que el centro universitario "hace muy bien" en abrir una investigación. "El rector hace muy bien en intentar trasladar toda la transparencia y credibilidad, sobre todo por esos alumnos que están haciendo un esfuerzo económico para cursar una carrera o un máster", ha subrayado el dirigente popular, que ha negado haber recibido ningún tipo de trato de favor. "Cuando no se tiene nada que ocultar no hay problema en explicar nada", ha insistido.

La cúpula del PP tiene datos

Según parece esa misma documentación que va a exhibir ante la prensa ya se la ha enseñado a sus 'mayores' en el partido, confirmó en la noche de este lunes el coordinador de los populares, Fernando Martínez Maillo. "La tiene porque nos lo ha enseñado", ha añadido. "El propio Pablo se dirigió a nosotros. Ha publicado la intranet donde dice que lo cursó y tiene el plan de su trabajo: lo tiene porque nos lo ha enseñado. No cuestionamos que no tenga el máster, sino todo lo contrario. Él nos presentó toda la documentación, que no exigimos, pero el por su propia voluntad lo dijo. Estamos tranquilos", ha expresado "A ver si resulta que cualquiera que ha hecho el máster resulta sospechoso", ha apostillado.