Crítica a los nuevos enfermeros

«Se ofertan empleos de una semana, 15 días o un mes, cuando desde finales de abril el SES ya sabe las vacaciones de todos. ¿Qué pasa? Que nuestros profesionales huyen de esa precariedad y se tienen que ir fuera, a otras comunidades autónomas, donde encuentran un trabajo de cuatro meses, de junio a septiembre. De manera que aquí nos quedamos, por ejemplo, sin enfermeros, que es lo que ha pasado ahora. Que las bolsas de interinos se han agotado y se está contratando a personal sin ningún tipo de proceso de selección». Es la denuncia de Emilia Montero, presidenta del sector de Sanidad de CSIF Extremadura, para evidenciar la situación que está viviendo el SES este verano y que ya se repitió el pasado año. «Es una falta de previsión, de planificación y de sensibilidad», añade.

Desde el sindicato de enfermería Satse también lanzan críticas, pero con otro punto de vista y distanciándose de CSIF: «El problema de enfermería es anual, no solamente del verano, no es algo puntual. Desde el 1 de enero hay escasez de plantilla tanto en el SES como en el Sepad, porque no se nos pueden olvidar las residencias de mayores. El 33% son interinos, con periodos largos, que también se van de vacaciones, y entonces tenemos lo que yo llamo enfermeros temporeros para cubrir el verano. Pero el verdadero problema es que entre matronas, fisioterapeutas y enfermeros hacen falta 500 profesionales más para cubrir toda la sanidad extremeña», subraya Damián Cumbres, secretario autonómico del Satse. «A lo mejor tenemos suerte y a partir del próximo mes de enero se hacen muchos contratos de larga duración porque en mayo hay elecciones», ironiza.

«Dos semanas de agosto»

Desde el SES responden reconociendo la situación pero defendiendo que se trata de algo puntual de agosto, cuando sube la demanda. «En el verano se han realizado numerosas contrataciones de la bolsa de trabajo, lo que ha permitido que la cobertura de sustituciones en Enfermería llegue al 70%. Efectivamente ese alto número ha provocado que se agote la bolsa, lo que sumado a eventualidades como algunas bajas ha obligado a determinadas áreas de salud a realizar un reducido número de contratos valorando los currículos de candidatos disponibles, sobre todo para las dos semanas centrales de agosto». Son esos nuevos enfermeros los que están en el punto de mira. No por ellos, sino por la falta de previsión de la Junta.

En cuando a la precariedad que denuncian los sindicatos, el SES dice: «Las condiciones laborales para los enfermeros en Extremadura son homologables a las del resto de comunidades».