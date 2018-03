Educación lanza la convocatoria de oposiciones con 1.267 plazas

La Consejería de Educación lanza la convocatoria de oposiciones docentes más amplia de su historia. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer la resolución con la que se da el pistoletazo de salida a este proceso selectivo tan esperado por miles de aspirantes y en el que hay en juego 1.267 plazas fijas (1.179 son de ingreso libre y discapacidad y 88 para promoción interna) de 65 especialidades docentes de Secundaria y el resto de enseñanzas medias.

Con la convocatoria ya en la calle, el plazo para poder participar en este proceso selectivo estará abierto durante quince días hábiles, es decir, desde hoy viernes hasta el próximo 16 de abril incluido. Los interesados tienen que cumplimentar su solicitud a través de internet y posteriormente imprimirla y entregarla en alguno de los registros oficiales de la administración, junto con el resguardo del abono de las tasas por derechos de examen (entre 33,31 y 37,02 euros en función del cuerpo docente).

Tras esa fecha, la consejería tendrá un plazo máximo de un mes para publicar la lista provisional de admitidos y excluidos, contra la que se podrá reclamar durante diez días tras su publicación antes de elevar las listas a definitivas.

Como ya anunció a finales de febrero la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, el proceso selectivo comenzará el 23 de junio. Ese día será el acto de presentación, obligatorio, y el primer ejercicio. La hora exacta y el lugar de celebración de dicho acto se publicará días antes en el portal Profex.

La resolución de ayer establece aedmás que cada aspirante podrá incribirse en varias especialidades, sin embargo, solo podrá examinarse de una puesto que todos los actos de presentación tendrán lugar el mismo día. Un total de 150 tribunales serán los encargados de gestionar todo el proceso que se prevé que concluya a mediados de julio.

De esta forma, la consejería cumple así con los plazos comprometidos hasta ahora. Como ya avanzó también en febrero, la convocatoria de este año incluye novedades, entre ellas, que la programación didáctica se entregará en la segunda prueba, una vez superada ya la primera, y no al principio como hasta ahora. Además, habrá una opción más a la hora de elegir un tema a desarrollar en el primer ejercicio (entre tres y cinco en función de la extensión del temario de cada especialidad, hasta ahora eran entre dos y cuatro), y los supuestos prácticos planteados por los tribunales serán cuatro y no tres. No obstante, los sindicatos advierten de errores en la convocatoria de ayer, que no recogen algunas de estos cambios ya acordados en mesa sectorial.

También hay novedades en la fase de concurso. En el baremo de méritos pasa de 5 a 7 puntos máximos la experiencia docente previa, la formación académica contará 5 puntos y otros méritos hasta dos puntos. En la ponderación final, más cambios: sube el peso de la fase de concurso, que pasa de suponer un 33% en la nota final, al 40%.