Un hombre dispara contra varias casas con una escopeta de caza en Malpartida de Plasencia

Todos nos hemos llevado un gran susto». Así resumía ayer el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, el sentir de esta población cacereña de unos 4.700 habitantes, habitualmente tranquila, pero que ayer despertó con un suceso. Uno de sus vecinos, un hombre de entre 50 y 60 años, había salido de su casa en torno a las siete de la mañana y, con una escopeta de caza, había comenzado a disparar, primero al aire y después a dos viviendas colindantes. En una residía una mujer viuda, que se llevó el mayor de los sustos, pero que no resultó herida.

El hombre, que según sus vecinos y el alcalde sufre una enfermedad mental de la que estaba en tratamiento -confirmado esto por fuentes cercanas a la familia- fue detenido finalmente por la Guardia Civil del municipio, «sin oponer mucha resistencia», según Barrado, y en su propia casa, donde había vuelto a entrar tras realizar los disparos, como señalaron ayer varios vecinos. Terminó en el calabozó de la Guardia Civil, a la espera de ser puesto a disposición judicial.

entre 7 y 12 disparos / Cuando todo comenzó, la mayoría de los vecinos de la calle dormía. «Mi prima se estaba peinando cuando escuchó el primer tiro», contaba ayer a pie de calle una mujer ante el cordón de la Guardia Civil. Escucharon los disparos que, según el alcalde, muchos confundieron con una rueda que pudiera haber reventado, o el motor de algún coche. Hubo quien salió a la calle, vio al hombre con la escopeta y volvió a entrar. Según relataron ayer varios vecinos, el hombre disparó primero al aire y después a una casa contigua a la suya -en la que vive solo- donde no reside nadie. Pero después fue a la siguiente casa y en esta realizó la mayoría de los disparos. Unos vecinos decían ayer que hizo en total entre siete u ocho y otros los cifraban en doce. La Guardia Civil no ofreció ayer datos del suceso que confirmaran cuántos fueron en realidad.

Un vecino que llegó a entrar en la casa de la mujer viuda contó a este periódico que su vivienda tenía tres disparos alrededor de la cerradura de la puerta y varios en las ventanas. Porque al escuchar el primero, la mujer «subió la persiana para asomarse y al ver al vecino con la escopeta, rápidamente volvió a bajarla y el hombre volvió a disparar, en las dos ventanas. Hasta en un armario he visto perdigones y en el salón había también un boquete». El mismo vecino relata que «la mujer salió corriendo por el pasillo y llamó a su hijo mayor, que se presentó con el coche, pero el hombre le encañonó, le amenazó y le dijo que no saliera».

No lo hizo, pero en un descuido, se marchó y avisó a la Guardia Civil, que acudió con «tres patrullas». Cuando llegó, el hombre ya estaba de nuevo en casa y «a las ocho y cinco he visto cómo se lo llevaban ya esposado».

No hubo daños personales, pero el alcalde confirmó ayer que varios vecinos tuvieron que ser atendidos por personal sanitario debido a crisis de ansiedad, entre ellos, la mujer viuda.

días alterado / Los vecinos señalaron ayer que el autor de los disparos llevaba varios días y la noche anterior «alterado. Yo salgo a fumar y le escuchaba gritar y decir cosas sin sentido», pero no imaginaban que pudiera llegar a hacer algo así. Sabían que padece una enfermedad mental, pero afirman que habitualmente tenía «un comportamiento normal, no es malo» y que no tenía nada en contra de la mujer a cuya casa disparó. El alcalde apuntaba que «es una persona rara, pero no se mete con nadie. Ha tenido antes algún brote de violencia, pero sin llegar a estos extremos».

Según los vecinos, es cazador y tenía licencia de caza. El alcalde, sin embargo, señalaba que actualmente no lo era y que no estaba relacionado con la sociedad local de cazadores.

Todos lamentaban ayer lo sucedido y a todos venía al pensamiento «lo que hubiera podido pasar de haber ocurrido a las nueve de la mañana en lugar de a las siete». Porque en la calle residen tres niños menores y porque es una vía de aparcamiento habitual para padres que van a llevar a sus hijos a un colegio próximo. «Se podía haber liado buena», señalaban.

Pero, «afortunadamente, no hay que lamentar daños físicos. Los vecinos están muy asustados porque que te despierten a tiros... y siempre se piensa en lo que podría haber pasado», subrayaba ayer Raúl Barrado en una jornada en que la noticia del suceso se transmitió rápidamente por el municipio chinato.