José Luis Viñuela declara que Feval tenía "bastantes lagunas de tipo jurídico"

El exdirector general de Feval, José Luis Viñuela, ha aseverado este lunes que el consorcio de Feval "tenía bastantes lagunas de tipo jurídico", de tal forma que en muchas ocasiones no sabían si tenían que rendir cuentas de sus actuaciones a instituciones locales o autonómicas.

José Luis Viñuela se ha pronunciado de esta forma durante su declaración, durante más de un hora y media, en el juicio que ha arrancado este lunes ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, contra tres exdirigentes de Feval por varios delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

Viñuela ha sido el primero de los tres acusados en declarar este lunes en el juicio, en el que solo ha aceptado someterse a las preguntas del fiscal, Juan de Mena, y de su propio abogado. Posteriormente lo ha hecho el exadministrador general, Juan Cerrato, mientras que la declaración del subdirector de Feval José Villa, se ha pospuesto para este martes.

A preguntas del fiscal, el exdirector general de Feval y exdiputado autonómico del PSOE ha explicado que entre alrededor del 83 por ciento de los recursos de Feval eran generados por las propias actividades que realizaba la institución y el resto lo aportaban las instituciones públicas.

De hecho "pensamos que en el futuro, aunque no nos dio tiempo a ello, con los recursos tecnológicos y el vivero de empresas, podríamos aspirar a autofinanciarnos", ha señalado Viñuela, quien ha explicado que la mayor parte de los ingresos de la institución procedían del alquiler de espacios y la prestación de servicios a las empresas que participaban en las ferias.

Respecto a la construcción de instalaciones deportivas en el Centro Tecnológico de Feval, José Luis Viñuela ha señalado que él "tenía conocimiento de que se realizaba", pero no las autorizó directamente, y ha añadido que no dió cuentas sobre éstas a la Junta Rectora de Feval, ya que la dirección tenía un "amplio margen de competencias".

"Yo tomo la decisión última, pero no tomo la iniciativa", ha señalado el exdirector general de Feval en su declaración ante el fiscal.

Dinero en efectivo

Así, y sobre la existencia de una caja fuerte con dinero en efectivo, Viñuela ha confirmado que sí existía, en la secretaría de dirección de Feval, y que se utilizaba para pagar gastos de viajes y otras necesidades de directivos y comerciales, aunque siempre tenían que aportar "los correspondientes justificantes" de eso gastos.

En ese sentido, el exdirector general de Feval ha asegurado que "en algún caso" los justificantes no se aceptaron y la persona tuvo que aportar los gastos de su dinero, alguno que ocurrió "pocas veces" pero sí se dió, ha admitido.

"Nosotros funcionábamos con dinero en efectivo porque en Feval no había tarjetas", ha aseverado José Luis Viñuela, quien ha señalado no se "plantearon" funcionar de otra manera que no sea dinero en efectivo, y ha añadido que cree que "había más de una" caja fuerte.

Sobre los despidos de dos trabajadores de Feval, Viñuela ha explicado que tenían "serias sospechas" de que podían ser los autores de las filtraciones de documentos que estaban apareciendo en medios de comunicación, ya que estaban "bajo su custodia".

Ha añadido que este asunto "venía de largo", ya que "en Feval no se tomaban decisiones a la ligera", ha señalado Viñuela en su declaración.

Además, el exdirector general ha reafirmado que "nunca" ha tenido conocimiento de irregularidades o falsedad documental, y ha señalado que "no dicen la verdad" aquellos que afirman que algunos trabajadores de Feval han ido a trabajar a su finca en horario laboral, cobrando de la institución ferial.

Respecto a las obras del Centro Tecnológico de Feval, cuya fase 1 se realizó a través de tres contratos de obras, y a preguntas del fiscal respecto a un posible fraccionamiento de contratos para realizar un procedimiento sin publicidad, José Luis Viñuela ha explicado que a él se le argumentó que "eran perfectamente divisibles porque eran completamente distintos" los contratos.

"No puedo aceptar que ha habido un fraccionamiento porque eran tres cosas distintas", los contratos que se firmaron, que tenían "misiones distintas", ha reiterado Viñuela, quien a preguntas de su abogado, ha reafirmado en "absoluto" ha desviado cantidades de dinero de Feval, ni se ha aprovechado de mano de obra de la institución en beneficio propio.

Declaración de Juan Francisco Cerrato

Tras la declaración de Viñuela ha tomado la palabra el exadministrador general de Feval Juan Francisco Cerrato, quien ha confirmado que existían en la institución "tres cajas de caudales", para "temas de cambio y demás".

Unas cajas que "dependiendo de la época" podían tener entre 6.000 y 7.000 euros "para necesidades que pudieran surgir de viajes de directivos" u otros gastos, y ha señalado que "fundamentalmente en ferias" entraban "cantidades importantes" de dinero en esas cajas.

Cerrato ha coincidido con Viñuela en que en Feval utilizaban dinero en efectivo y no se plantearon utilizar tarjetas de crédito, aunque posteriormente si fueron utilizando el ingreso en cuentas corrientes.

Juan Francisco Cerrato ha admitido que en Feval no había nada con conocimientos técnicos en materia de contratación administrativa, y que fue a partir de la construcción del centro tecnológico, cuando se empezó a hacer concursos públicos y se pusieron "algunas cuestiones en marcha".

Para Cerrato, Feval "era fundamentalmente una actividad empresarial", debido a que gestionaba "un volumen muy alto de recursos de carácter empresarial", ha concluido.