Monago critica el afán de la Junta de Extremadura para que los problemas los resuelva Madrid

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado hoy "el afán" del Ejecutivo autonómico para que todos los problemas de Extremadura "los resuelva" el Gobierno de España,

Monago, que ha visitado la localidad cacereña de Mengabril, ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ejerza sus competencias "para que dejemos de liderar el déficit y el paro del país".

En este sentido, ha afirmado que "hay que mirar al futuro" porque ayer el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, acotó "plazos y compromisos" con la región y "la vida sigue".

"Lo que no podemos es confiar todo el futuro de Extremadura al tren de alta velocidad, ya que el día a día se tiene que seguir sacando adelante", ha señalado.

A su juicio, el tren de alta velocidad "no va a arreglar el problema de ser la región con más déficit de toda España" y podrá ayudar al empleo pero no a sacarla del furgón de cola "si la Junta no hace sus tareas".

Monago ha puesto el ejemplo de la provincia de Cádiz, la que más paro tiene de toda España pese a contar con alta velocidad y puerto marítimo.

"Madrid nos puede ayudar y nos tiene que seguir ayudando" ha afirmado, al tiempo que ha pedido que la Junta siga trabajando para solucionar los problemas de la comunidad, porque "sino generamos falsas expectativas a los extremeños pensando que una vez que tengamos el tren de alta velocidad ya estarán resueltos todos nuestros problemas".