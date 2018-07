Monago sobre la marcha de Morales: "No puedo permitir que se escore mi partido a la derecha"

Declaraciones de Monago en Televisión Española Extremadura tras conocer la retirada del PP de Morales:

"Me he enterado porque me han pasado la información. Lo he llamado varias veces pero no he podido hablar con él. Me hubiera gustado. Creo que cuando uno deja un proyecto en el que se ha implicado de una manera muy personal, uno al menos tiene que coger el teléfono, pero me imagino que tendrá sus razones. Yo le deseo en lo personal lo mejor, en lo político no le puedo desear lo mejor. Tampoco sé dónde está.

Sí tengo que decir una cosa de manera muy clara. Este es un partido muy amplio, pero muy centrado porque considero que la inmensa mayoría de los extremeños son gente muy centrada. No puedo permitir que se escore mi partido a la derecha, aunque haya gente muy de derecha en mi partido, pero yo no considero que este sea un partido muy a la derecha en el espectro sociológico. Miro a los extremeños, a los agricultores, a los ganaderos y a los autónomos y no creo que estén en el extremo de la derecha. Ese esfuerzo que he hecho y que ha costado mucho en Extremadura. Creo que el PP es un reflejo de la inmensa mayoría de los extremeños.

Dicho esto cada uno está donde quiere estar y si no está a gusto, pues solo puedo desearle en lo personal lo mejor, como no puede ser de otra manera."